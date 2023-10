Czy to będzie "The Office" z Sarmatami? Jest teaser nowego polskiego serialu na Netfliksie

– My, Sarmaci, jesteśmy narodem wybranym. Z wyraźnej woli Stwórcy mamy największe umysły, serca i fallusy – słyszymy w teaserze nowej polskiej produkcji Netflix "1670" w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. W rolach głównych m.in. Bartłomiej Topa i Katarzyna Herman. Premiera jeszcze w tym roku.

Kadr z serialu "1670". Fot. Fot: Robert Pałka. Netflix

"Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego..." – czytamy we fragmencie oficjalnego opisu nowej polskiej produkcji od Netflix "1670".

– Jesteś swój chłop – mówi Jan (Bartłomiej Topa), głowa szlacheckiej rodziny do swojego poddanego, następnie odwraca się do kamery i dodaje. – Tak się tylko mówi, jesteś mój chłop. To mój chłop.

Już w zwiastunie "1670" aktorzy przełamują czwartą ścianę, co od razu może skojarzyć się z popularnym serialem "The Office", tylko osadzonym w innej epoce i miejscu.

Zresztą skojarzenie z "The Office" nie powinno być tu przypadkowe – pomysłodawcą i scenarzystą serialu jest Jakub Rużyłło, który ma na swoim koncie już "The Office PL" (a także "Sexify 2", "Kryptonim Polska").

W przerysowanym portrecie polskiej szlachty zobaczymy: Bartłomieja Topę, Katarzynę Herman, Martynę Byczkowską, Michała Balickiego i Michała Sikorskiego.

W serialu występują również wcielający się w chłopa Macieja Kirył Pietruczuk oraz Dobromir Dymecki (chwilowo pozbawiony ziemi, czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, Bogdan).

Za reżyserię serialu odpowiada Maciej Buchwald wraz z Kordianem Kądzielą. Premiera "1670" w grudniu 2023 roku.