C o wpływa na bezpieczeństwo jazdy zimą? Głupie pytanie, bo od razu przychodzą do głowy zimowe opony, prawda? Ale… tylko teoretycznie. Matka Goodyear przygotowała bowiem badanie w dziewięciu europejskich krajach, z którego jasno wynika, że to wcale nie jest taka oczywista odpowiedź. Niemniej jednak wśród badanych narodowości wyróżniają się właśnie Polacy, dla których dobór ogumienia jest najważniejszy. W tym duchu przygotowana została nowa opona firmy Goodyear – Ultragrip Performance 3.





Tak wygląda opona zimowa stworzona pod polskie potrzeby. I są na to dowody

redakcja naTemat

