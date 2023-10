Pluskwy atakują Francję. Są w komunikacji autobusach, metrze i kinach

Są w pociągach, kinach i szkołach. Pluskwy we Francji są spotykane coraz częściej w miejscach publicznych, a mieszkańcy panikują, że przyniosą je na ubraniach do swoich domostw. Dziś ma odbyć się nadzwyczajne spotkanie ministrów w tej sprawie.

Pluskwy w paryskim metrze są spotykane coraz częściej fot. canva.com

Na niespełna rok przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które będą organizowane we Francji, kraj mierzy się z ogromnym problemem, jakim jest inwazja pluskiew.

Mieszkańcy spotykają je dosłownie wszędzie – w komunikacji miejskiej, szkołach czy też kinach. Od końca wakacji w sieci pojawia się coraz więcej doniesień na ten temat oraz zdjęć, które udowadniają inwazję pluskiew.

We wtorek na Zgromadzeniu Narodowym lewicowo-populistyczna posłanka Mathilde Panot trzymała w powietrzu słoik wypełniony insektami i oskarżała rząd o niewystarczające działania w walce z ich rozprzestrzenianiem się. Wzywała też do ustanowienia bezpłatnej usługi dezynfekcji dla obywateli.

Dziś we Francji ma odbyć się spotkanie nadzwyczajne w sprawie plagi pluskiew.

W Marsylii i w okolicy Lyonu z powodu zaobserwowania znacznej ilości pluskiew zamknięto tymczasowo dwie szkoły, a kilku operatorów kin wezwało specjalne służby w celu przeprowadzenia inspekcji sal kinowych.

Minister zdrowia Aurélien Rousseau twierdzi jednak, że nie ma powodów do paniki. Choć problem jest dotkliwy dla tych, którzy mieli nieszczęście przynieść je do swoich domów, to według niego skala problemu nie jest tak duża, jak podają media.

Pluskwy – jak je rozpoznać, zapobiegać i z nimi walczyć

Pluskwy to niewielkie insekty, które karmią się krwią człowieka. Mogą pojawić się w każdym domu, niezależnie od jego czystości i stanu. Warto poznać ich wygląd, unikać ugryzień oraz wiedzieć, jak sobie poradzić, jeśli już do nich dojdzie.

Zazwyczaj mają długość 4-6 mm, a ich ciało jest spłaszczone i ma kształt jaja, co ułatwia im ukrywanie się w szczelinach i spękaniach. Ich kolor może być różny, ale zwykle są brązowe lub czerwono-brunatne. Pluskwy dorosłe mają charakterystyczne, owalne ciała i są pozbawione skrzydeł.

Pluskwy żywią się krwią człowieka, dlatego ich ugryzienia mogą być uciążliwe i nieprzyjemne.

Objawy ugryzień pluskiew obejmują:

Swędzenie – ugryzienia często wywołują silne swędzenie. Może to prowadzić do podrażnień skóry oraz zadrapań, które mogą stwarzać ryzyko infekcji.

Czerwone plamy – po ugryzieniach pojawiają się zazwyczaj małe, czerwone plamy na skórze. Mogą być grupowane w rzędzie lub na skupisku, zwłaszcza jeśli byliśmy ugryzieni kilka razy.

Obrzęk – w niektórych przypadkach ugryzienia mogą powodować obrzęk skóry.

Reakcje alergiczne – niektórzy ludzie mogą wykazywać nadwrażliwość na ślinę pluskiew i rozwijać reakcje alergiczne, które objawiają się bardziej poważnymi objawami, takimi jak opuchlizna, trudności w oddychaniu czy nudności.

Zapobieganie pluskwom to kluczowy krok w utrzymaniu ich z dala od twojego domu. Insekty te mogą schronić się w zakamarkach i szczelinach, dlatego ważne jest utrzymywanie czystości i porządku w domu.

Unikaj też używanych mebli i ubrań, a jeśli już ich używasz, dokładnie je sprawdzaj. Używaj specjalnych pokrowców na materace i poduszki, aby uniemożliwić pluskwom dostęp do swojego miejsca snu.

A co jeśli pluskwy zdążyły się już u ciebie zadomowić?

Przede wszystkim, nie panikuj. Istnieje wiele działań, które możesz podjąć, jeśli już masz to nieszczęście i niechcący dałeś się wprowadzić pluskwom.

Wypierz wszystkie ubrania, pościel i ręczniki w gorącej wodzie, a następnie osusz je, najlepiej w pełnym słońcu lub suszarką. Wysoka temperatura skutecznie zabija pluskwy. Podobnie działa też niska temperatura – dlatego, jeśli masz taką możliwość, możesz także włożyć na dobę swoje tekstylia do zamrażarki.

Dokładnie odkurz wszystkie pomieszczenia, szczególnie wokół łóżek i mebli. Po odkurzeniu zaleca się wyrzucenie worka z odkurzacza.

Jeśli jednak problem z pluskwami jest poważny, najlepiej jest skonsultować się z profesjonalną firmą do zwalczania szkodników. Zastosują oni skuteczne metody i środki, które pomogą pozbyć się insektów.

