Morawiecki stanie do debaty z Tuskiem w TVP. "Nie mogę się doczekać"

Katarzyna Florencka

R eprezentantem PiS w debacie wyborczej TVP będzie Mateusz Morawiecki. W piątek szef rządu poinformował w mediach społecznościowych, że to właśnie on zmierzy się z Donaldem Tuskiem i innymi przedstawicielami opozycji. Wcześniej zrezygnował z tego szef jego partii Jarosław Kaczyński, tłumacząc to... wcześniejszymi planami.