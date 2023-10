Atak rakietowy na Izrael. Ambasada zwróciła się z apelem do Polaków

Ambasada Polski w Tel Awiwie wydała oświadczenie potępiające sobotnie ataki rakietowe Hamasu na Izrael, przypomniała również zasady postępowania w razie ostrzału. Wydarzenia w południowym Izraelu potępił również szef MSZ Zbigniew Rau.

Ambasada RP w Izraelu wydała komunikat dot. ataku Hamasu Fot. AHMAD GHARABLI/AFP/East News

Atak na Izrael. MSZ reaguje

"Stanowczo potępiam trwające ataki Hamasu na Izrael. Ta bezpodstawna agresja oraz akty przemocy, szczegolnie wobec cywilów, są niedopuszczalne. Nasze myśli i modlitwy są przy wszystkich dotkniętych tymi strasznymi wydarzeniami" – napisał w sobotę w serwisie X (dawny Twitter) minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Podobne oświadczenie zamieściła ambasada RP w Tel Awiwie. Placówka przypomniała również ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych ataków rakietowych zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie ostrzału. Dodała też, że MSZ odradza Polakom wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy oraz z Libanem i Syrią.

Atak rakietowy na Izrael

W sobotę nad ranem nad prawie całym południowym Izraelem zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed nadciągającym atakiem rakietowym. Jak podaje agencja AFP, co najmniej kilkadziesiąt pocisków zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy, znajdującej się pod kontrolą radykalnego palestyńskiego Hamasu.

Hamas wziął na siebie odpowiedzialność za atak. Przywódcy radykalnej palestyńskiej organizacji ogłosili początek nowej operacji zbrojnej wymierzonej przeciwko Izraelowi, równocześnie wzywając zbrojne grupy w Libanie do przyłączenia się do walki.

Jak podaje "Times of Israel", w wyniku ostrzału do tej pory zginęły 22 osoby, setki osób zostało rannych, w tym co najmniej 70 poważnie. Izraelska armia przekazała, że z terenu Strefy Gazy przedostała się do Izraela "nieokreślona liczba terrorystów".

Oświadczenie wideo w sprawie ataku opublikował premier Izraela Benjamin Netanjahu.

– Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. I ją wygramy – powiedział. – Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał – dodał premier Izraela, którego słowa tłumaczy "Times of Israel".