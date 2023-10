Kolejna awantura w TVP z udziałem Kłeczka. Poseł KO w końcu nie wytrzymał

Agnieszka Miastowska

W studiu TVP doszło do kolejnej awantury. Miłosz Kłeczek już na początku programu "Woronicza 17" przeszedł do ofensywy i zapytał Roberta Kropiwnickiego, dlaczego jego partia chce wpuszczenia nielegalnych migrantów do Polski. – Jak pan zadaje pytanie, to niech pan chwilę posiedzi cicho i posłucha – stwierdził w końcu poseł KO.