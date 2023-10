Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o tym, w którym miejscu na świecie najbardziej chcielibyśmy zamieszkać. Indeks WPS ma na celu zbadać, który z krajów na świecie jest najbezpieczniejszy do życia dla kobiet. Ranking otwiera Skandynawia, a zamykają go kraje, które są objęte konfliktami zbrojnymi.

Bezpieczeństwo i równość płci stanowią kluczowe elementy jakości życia kobiet na całym świecie. Dla wielu z nas ważne jest, aby żyć w miejscu, gdzie nasze prawa są szanowane, a codzienne życie nie niesie ze sobą nadmiernego ryzyka. Istnieją kraje, które na tle innych wyróżniają się pod względem bezpieczeństwa, co sprawia, że są one atrakcyjnymi miejscami do życia dla kobiet.

Indeks WPS to Indeks Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa (Women, Peace, and Security Index). Narzędzie pomiarowe zostało opracowane w celu oceny sytuacji kobiet pod kątem trzech kluczowych wymiarów: sprawiedliwości, bezpieczeństwa i włączenia. Jego ostatni pomiar miał miejsce w 2022 roku i wzięło w nim udział 170 państw.

Badania, które są przeprowadzane przez instytut w Georgetown, biorą pod uwagę 3 kluczowe czynniki:

Włączenie - określający, w jakim stopniu kobiety uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym kraju, jaki mają dostęp do edukacji oraz zatrudnienia.

Równość - określa poziom dyskryminacji prawnej kobiet, zarówno na płaszczyźnie formalnej, jak i nieformalnej.

Bezpieczeństwo - określa ocenę bezpieczeństwa kobiet w różnych sferach, takich jak rodzina, społeczność i społeczeństwo jako całość.

Około 59 krajów odnotowało znaczny postęp od pierwszej edycji z 2021 roku, podczas gdy tylko jeden kraj (Jemen) doświadczył poważnego pogorszenia. Co ciekawe, wszystkie kraje, które znalazły się w pierwszej 10 najbezpieczniejszych krajów do życia dla kobiet, znajdują się w Europie.

Lista prezentuje się następująco:

Według rankingu, najbezpieczniejsze na świecie kraje do życia dla kobiet, to kraje skandynawskie, które najlepiej poradziły sobie z wszystkimi trzema kluczowymi czynnikami. Najmniej bezpiecznymi krajami do życia dla kobiet są z kolei pogrążone w konfliktach zbrojnych Afganistan, Syria, Jemen, Pakistan i Irak. Polska uplasowała się na 29 miejscu.

Cały ranking jest dostępny na stronie instytutu.

Najnowsza edycja, które obejmie dane z mijającego roku, ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

