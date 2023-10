Absurdalne słowa Błaszczaka. Zaatakował opozycję, nawiązując do wojny w Izraelu

Natalia Kamińska

W sobotę Hamas zaatakował cele w Izraelu. Setki mieszkańców tego kraju zginęły. Władze szybko zdecydowały się na akcję odwetową. Trwa operacja przeciwko bojownikom Hamasu w Strefie Gazy. Tymczasem polski szef MON Mariusz Błaszczak porównał konflikt między tą organizacją terrorystyczną a państwem żydowskim do tego, co się dzieje w Polsce. – My mamy takich Mazgułów czy Różańskich, oni też mają takich, którzy zdecydowali się wykorzystać kryzys do tego, żeby zmienić rząd w Izraelu – powiedział.