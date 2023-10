Dramatyczne doniesienia z Izraela. Znaleziono wiele ciał dzieci z odciętymi głowami

W sobotę Hamas zaatakował cele w Izraelu. Setki mieszkańców tego kraju zginęły. Najnowsze dane mówią już po ponad tysiącu ofiar terrorystów z tej palestyńskiej organizacji. We wtorek pojawiły się kolejne dramatyczne doniesienia. Media w Izraelu donoszą bowiem o odkryciu ciał wielu dzieci – w tym takich, którym odcięto głowy.

Izrael. Nowe doniesienia o ofiarach, dzieci bez głów. Fot. JACK GUEZ/AFP/East News

Izrael: w jednym kibucu odkryto 40 ciał dzieci, część z odciętymi głowami

Izraelskie media podają, iż w kibucu na południu Izraela odkryto ciała 40 dzieci, niektóre z odciętymi głowami. Jak czytamy w jednym z artykułów na ten temat, około 70 terrorystów Hamasu uzbrojonych w broń i granaty wdarło się do zwykle cichego kibucu Kfar Aza w południowym Izraelu, zabijając każdego – mężczyzn, kobiety i dzieci – kogo zobaczyli.

Podziurawione kulami ciała izraelskich mieszkańców leżały na terenie kibucu, wśród spalonych domów, porozrzucanych mebli i podpalonych samochodów.

Informację o dzieciach bez głów przekazała korespondentka i24News Nicole Zedek. Żołnierze powiedzieli jej, że widzieli ciała dzieci z odciętymi głowami. Zginęło aż 40 niemowląt i małych dzieci. Takie metody w przeszłości stosowało Państwo Islamskie.

Izraelski wojskowy: To masakra, to działalność terrorystyczna

– Widzisz ciała dzieci, matki, ojców w ich sypialniach, w pokojach ochronnych. To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. To masakra, to działalność terrorystyczna – powiedział izraelski generał dywizji Itai Weruw.

Przypomnijmy: w sobotę Hamas zaatakował Izrael. Tym razem duża grupa bojowników tej organizacji terrorystycznej przedostała się do tego kraju. Do strasznych scen doszło też na festiwalu muzycznym Supernova w Re'im. Na miejscu odkryto potem 260 ciał.

Kobiety gwałcone na festiwalu muzycznym, wiele zginęło

Część osób została schwytana i porwana przez Hamas. – Widziałem filmy przedstawiające mężczyznę trzymanego przez grupę arabskich dzieci. Miały jakieś 16, 17 lat – wspominała w rozmowie Tablet Magazine jedna z osób, które tam były, ale ocalały.

Ta osoba dalej opowiadała: – Trzymają tego faceta, a on patrzy, jak zabierają jego dziewczynę. Bóg jeden wie, czego ona doświadczy. – Kobiety były gwałcone obok ciał swoich przyjaciół, martwych ciał – usłyszała reporterka pisma.

Obecnie Izrael prowadzi akcję militarną przeciwko Hamasowi w Gazie. W poniedziałek minister obrony Izraela Yoav Gallant ogłosił "całkowite oblężenie" Strefy Gazy. – Walczymy ze zwierzętami w ludzkiej skórze i będziemy odpowiednio postępować – stwierdził.

Do tej pory po stronie Izraela zginęło ponad 1000 osób. Zginęli też cudzoziemcy, w tym jak przekazał we wtorek prezydent USA Joe Biden 14 Amerykanów. Wiele osób jest nadal zaginionych. Hamas porwał ponad 100 osób do Strefy Gazy.

Z kolei Palestyńczycy podali, iż po ich stronie jest ponad 900 zabitych. Po obu stronach są też tysiące rannych. Napięta jest również sytuacja na granicy Izraela z Libanem.