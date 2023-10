Duży pożar na lotnisku w Luton. Odwołano wszystkie loty

Na jednym z parkingów przy lotnisku w Luton pod Londynem doszło do ogromnego pożaru. Część konstrukcji uległa zawaleniu. Ogień spowodował ogromne utrudnienia – konieczne było odwołanie wszystkich lotów.

Ogromny pożar na lotnisku w Luton. Odwołano wszystkie loty. Fot. Marcin Nowak/REPORTER

Pożar wybuchł we wtorek wieczorem 10 października na jednym z wielopoziomych parkingów. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać płomienie i kłęby dymu wydobywające się z najwyższego piętra budynku. Słychać było odgłosy eksplozji i alarmów samochodowych.

Niestety są też doniesienia o poszkodowanych. Jak podaje BBC, czterech strażaków i pracownik lotniska trafili do szpitala.

Wstępnie wiadomo, że ogień pojawił się w wyniku zapalenia się jednego z samochodów. Są już informacje o znaczących stratach, ponieważ część konstrukcji zawaliła się. Spłonęła też prawdopodobnie spora część aut, które znajdowały się na piętrze, gdzie wybuchł pożar.

Szacuje się, że w momencie pożaru na parkingu mogło znajdować się nawet 1200 pojazdów.

Lotnisko w Luton. Odwołano wszystkie loty

W związku z pożarem podróżni muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Przedstawiciele lotniska apelują, by w ogóle zrezygnować z dojazdu do portu lotniczego. Wstrzymano wszystkie loty z Luton – według najnowszej wersji do godziny 16:00 czasu polskiego.

Dodajmy, że z lotniska w Luton mamy dużą siatkę połączeń do Polski, a korzystają z niego głównie tanie linie, które oferują loty do i z naszego kraju.

Z relacji w BBC wynika, że wielu pasażerów ma problem w związku z odwołanymi lotami. Zajęte są już hotele, a niektórzy przewoźnicy nie oferują pomocy w tej nadzwyczajnej sytuacji.

Pasażer znajdujący się na pokładzie samolotu, który miał wystartować w chwili wybuchu pożaru, powiedział dla brytyjskiej stacji: "Wszystkim polecono nam wysiąść z samolotu, ponieważ wydarzył się incydent, po czym pozostawiono nas na lotnisku bez odpowiednich wyjaśnień".

Port lotniczy Londyn-Luton to piąte co do wielkości lotnisko w Wielkiej Brytanii po Heathrow, Gatwick, Manchesterze i Stansted. W 2022 r. obsłużyło ponad 13 milionów pasażerów.