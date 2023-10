Putin z pierwszą zagraniczną wizytą od wydania nakazu aresztowania. Z premedytacją wybrał kraj

Dorota Kuźnik

O d marca Putin ścigany jest nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego. To nie przeszkadza mu jednak wziąć udział w wizycie na terenie Kirgistanu. Kraj ten nie zobowiązał się stosowania nakazu, dzięki czemu rosyjski dyktator i zbrodniarz wojenny może prowadzić swoje dyplomatyczne działania. Co więcej, to tylko jedna z podróży zagranicznych, którą zaplanował na najbliższy czas.