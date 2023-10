Z sondażowych wyników exit poll wiemy już, jak w wyborach zagłosowały kobiety, a jak mężczyźni. Jak wynika z danych exit poll, najwięcej kobiet oddało głos na Prawo i Sprawiedliwość i tak samo wybrała większość mężczyzn. Jednocześnie łącznie najwięcej głosów obu płci zyskały partie opozycji demokratycznej, której zapowiadały chęć zawiązania po wyborach wspólnego rządu.

Wyniki wyborów 2023: Jak głosowali mężczyźni i kobiety? Podział według płci Fot. Karol Makurat / REPORTER

Z sondaży exit poll wynika, że 56,1 proc. kobiet łącznie oddało głos na trzy partie opozycji demokratycznej, czyli Koalicję Obywatelską (33 proc.), Trzecią Drogę (13 proc.) i Lewicę (10 proc.). Na partie prawicowe, czyli PiS oraz Konfederację zagłosowało łacznie 39,9 proc. kobiet (kolejno 36,5 i 3,4 proc.). Bezpartyjnych Samorządowców poparło 2,4 proc. głosujących obywatelek.

Wśród mężczyzn równo 50 proc. głosowało na opozycję demokratyczną (KO- 30,2 proc., Trzecia Droga 12,9 proc. i Lewica 6,9 proc.), a 46,4 na partie prawicowe, czyli PiS (37,1 proc.) i Konfederację (9,3 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy, którzy nie weszli do Sejmu, otrzymali 2,3 proc. głosów obywateli płci męskiej.

Warto zaznaczyć, że przed tegorocznymi wyborami organizowano liczne akcje mobilizujące kobiety do wzięcia udziału w głosowaniu. "To my mamy 52 procent głosów" – brzmiało jedno z haseł skierowanych do kobiet.

– Gdy były cicho, potem słuchały tych, których ktoś wybrał za nie. Zatem nie ma co się wahać, tylko iść na wybory – podkreślały matki i córki z Inicjatywy Wschód, które rozpoczęły kampanię "Cicho już byłyśmy".

A jak było w wyborach w 2019 r.?

Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych w 2019 r. PiS zdominowało wyniki głosowania i wygrało zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 44,1 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet.

Nieco chętniej niż mężczyźni kobiety głosowały na Koalicję Obywatelską (29,9 proc. kobiet; 24,7 proc. mężczyzn) i Sojusz Lewicy Demokratycznej (12,6 proc. kobiet i 11,1 proc. mężczyzn). Mężczyźni częściej wybierali wtedy z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe (10 proc. mężczyzn i 9,3 proc. kobiet). Na Konfederację zagłosowało z kolei równo po 9 proc. mężczyzn i kobiet.

Dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego (PGSW), pokazywały, że w ostatnich wyborach w 2019 roku wziął udział podobny odsetek kobiet i mężczyzn – mniej więcej 50 proc.

Czytaj także: https://natemat.pl/511729,wybory-2023-exit-poll-do-sejmu-podzial-mandatow