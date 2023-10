Pamiętacie ten serial z dzieciństwa? "Gęsia skórka" powraca i znowu będzie straszyć!

Osoby dorastające w latach 90. z pewnością będą kojarzyć ten tytuł. "Gęsia skórka" była "Opowieściami z krypty", tyle że dla młodszej widowni. Początkowo serial był emitowany na kanale Fox Kids, później trafił na inne kanały. Obecnie nową wersję kultowej produkcji sprzed lat można oglądać na Disney+. Dostępne jest już 5 odcinków z 10.

Kadr z nowego serialu "Gęsia skórka". Fot. Disney+

"W serialu widzowie będą mogli śledzić losy pięciu licealistów, którzy wpadną na trop mrocznej zagadki. Staną przed wyzwaniem rozwiązania tajemnicy śmierci sprzed 30 lat. Przy okazji na jaw wyjdą budzące grozę sekrety rodziców nastolatków, których przeszłość może nie być tak niewinna, jak myślały ich dzieci" – czytamy w oficjalnym opisie nowej wersji "Gęsiej skórki".

Twórcami serialu wyprodukowanego przez Sony Pictures Television są Rob Letterman i Nicholas Stoller. Na platformie można zobaczyć już 5 z 10 odcinków.

Oryginalny serial powstał w 1995 roku Kanadzie i został oparty na książkach amerykańskiego powieściopisarza R.L. Stine’a. Bohaterami tych historii byli zazwyczaj nastolatkowie, którzy stawali się mimowolnymi świadkami lub też uczestnikami niebezpiecznych zjawisk paranormalnych.

Nowa produkcja z elementami horroru również będzie inspirowana twórczością R.L. Stine'a.

W Polsce wydano tylko pięć tomów z jego serii, natomiast oryginalny serial z lat 90. doczekał się czterech sezonów, które łącznie składają się z 74 odcinków.

Warto też wspomnieć, że popularność pierwszej "Gęsiej skórki" przypadła na okres, gdy mainstreamowa rozrywka dostarczała o wiele więcej "strasznych" produkcji dedykowanych młodszym widzom.

Już w 1993 roku swoją premierę miała kreskówka dla dzieci pt. "Tales From the Crypt Keeper" – czyli animowana wersja "Opowieści z krypty", która doczekała się aż trzech sezonów.

Natomiast dwa lata wcześniej – w 1990 roku – swoją premierę miał serial "Czy boisz się ciemności?" ("Are You Afraid of the Dark?"). Jako ciekawostkę warto dodać, że to właśnie tam na ekranie debiutował Ryan Gosling.

Zagrał w jednym epizodzie, występując u znanego aktora komediowego Gilberta Gottfrieda.

