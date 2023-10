Smith już wcześniej chciał uderzyć innego aktora przez swoją żonę? Padło oskarżenie

Amerykański aktor Tommy Davidson wyznał w podcaście "Club Shay Shay", jak w 1998 roku podczas kręcenia filmu "Woo", Will Smith wszedł do jego przyczepy i zachowywał się agresywnie. Powodem miała być scena, w której Davidson całuje Jadę Pinkett Smith, żonę Willa.

Will Smith na premierze filmu "Emancipation" produkcji Apple Original Films, Kalifornia 2022 rok. Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News

– Nie podoba mi się to, co robisz. Wcale mi się to nie podoba – miał powtarzać Will Smith, stojący nad zdezorientowanym Tommym Davidsonem. Aktor wspomniał ostatnio nieprzyjemną sytuację, jakiej doświadczył z byłą gwiazdą kultowego "Bajeru z Bel-Air".

– Odpowiedziałem, że nie wiem, o co mu chodzi. Usłyszałem wtedy od niego: Dobrze wiesz! – przyznał Davidson, który dodał też, że zachowanie Smitha sprawiało wrażenie, jakby był gotowy do konfrontacji.

Powodem scena pocałunku?

Jak podaje serwis Interia "na prośbę producentów aktorzy nagrali scenę pocałunku bez wcześniejszej próby, przez co ujęcie trzeba było powtarzać kilkakrotnie". To właśnie wtedy Smith miał udać się wzburzony do przyczepy Davidsona.

Aktor zaproponował wtedy, żeby obaj wyszli na zewnątrz i to jakoś przegadali, ale Smith stanowczo odmówił i podniósł głos. Osobą, która załagodziła całą sytuację, była sama Jada Pinkett Smith – uspokoiła swojego męża.

Warto przypomnieć, że to już kolejna historia dotycząca agresywnego zachowania Willa Smitha, gdy w sprawę zamieszana jest jego małżonka.

Zeszłoroczna gala rozdania Oscarów przejdzie do historii także z powodu skandalicznego zachowania Smitha.

Aktor wszedł wtedy na scenę i spoliczkował prowadzącego galę Chisa Rocka, bo ten chwilę wcześniej zażartował sobie z łysej głowy Pinkett Smith (aktorka cierpi alopecję, czyli rzadką przypadłość powodującą łysienie).

Separacja i pobłogosławienie kochanka

W ostatnich dniach natomiast zrobiło się głośno o związku Smithów z powodu doniesień... o ich separacji.

"Portal The Hollywood Reporter przekazał, że z książki można się dowiedzieć, że Will Smith i Jada Pinkett Smith są w separacji od 2016 roku. Aktorka zapewniła, że choć myślała o formalnym rozwodzie, nie była w stanie podjąć takiej decyzji" – poinformował serwis Naekranie.pl.

Para poznała się w 1994 roku na castingu do wspomnianego wcześniej serialu "Bajer z Bel-Air", pobrali się trzy lata później. Oboje zdecydowali się jednak żyć w otwartym związku, a Smith miał nawet "pobłogosławić" relację swojej żony z innym mężczyzną.

Jada Pinkett Smith miała romans z młodszym o 20 lat raperem Augustem Alsinem, który trwał cztery lata.