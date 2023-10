Ruszyły wybory parlamentarne i referendum. Do której godziny możemy oddać głos?

O godzinie 7 ruszyło głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. Do której będą otwarte lokale wyborcze i jak znaleźć swoją komisję wyborczą? Jak głosować i czy można odmówić udziału w referendum? Oto wszystko, co musicie widzieć.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Polacy wybierają dziś nowy Parlament: 460 posłów i 100 senatorów. Jak głosować? Na kartach do głosowania wystarczy postawić krzyżyk obok jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu z wybranej listy wyborczej. Jeśli zakreślimy więcej niż jednego kandydata, głos jest nieważny.

A jak znaleźć swój lokal wyborczy? Żeby wziąć udział w wyborach należy stawić się w komisji wyborczej przypisanej do adresu zameldowania. Jak pisaliśmy, adres komisji można uzyskać przy pomocy aplikacji mObywatel. Można także wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie wejść w zakładkę "Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych".

Pamiętajmy, że zabrać ze sobą należy dowód osobisty. Jeśli aktualnie nie mamy dokumentu, możemy wylegitymować się przed komisją paszportem lub prawem jazdy. Po wejściu na teren komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem po karty do głosowania, a następnie złożyć podpis w miejscu wskazanym przez pracownika komisji. Po zagłosowaniu wrzucamy karty do urny.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i to właśnie do tej godziny potrwa cisza wyborcza (jeśli nie przedłuży jej Państwowa Komisja Wyborcza). Wtedy podane zostaną wyniki sondaży exit poll.

Referendum 2023: jak odmówić udziału?

Oprócz wyborów trwa dzisiaj referendum ogłoszone przez rząd PiS. Kartę do głosowania do Senatu, Sejmu i referendum otrzymamy w jednym miejscu, a pytania są cztery:

Jak zagłosować w referendum? Należy postawić krzyżyk w rubryce "TAK" lub "NIE" przy każdym z pytań referendalnych. Następnie kartę wrzucamy do urny wraz z kartami do głosowania.

Referendum budzi jednak kontrowersje, a przeciwnicy PiS nawołują do jego bojkotu. Jak czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: "W żadnej mierze wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum".

Oznacza to, że nie trzeba odbierać karty do głosowania w referendum (podobnie jak kart wyborczych). Jak odmówić udziału w referendum? Jeśli chcemy odmówić udziału w referendum, musimy to zgłosić członkowi komisji od razu przy odbiorze kart. Następnie upewnijmy się, że zostało to odnotowane w protokole i złóżmy podpis w odpowiedniej rubryce, którą wskaże pracownik komisji.

Dodajmy, że referendum jest wiążące dla organów państwa, jeśli frekwencja przekroczy próg 50 proc. To oznacza, że głosowanie będzie miało znaczenie tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział więcej niż połowa osób uprawnionych.

