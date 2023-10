Koniec oczekiwania. Wiadomo już, która para wygrała "Love Island 8"

Ósma edycja "Love Island. Wyspa miłości" dobiegła końca. Po licznych zmaganiach i emocjonalnym rollercoasterze uczestników w finale zostały cztery pary, które walczyły o wygraną: Karolina i Rafał, Jaqueline i Bartek, Oliwia i Adam oraz Laura i Armin. Wiadomo już, która para zwyciężyła.

Na zdjęciu zwycięska para programu "Love Island. Wyspa Miłości" – Laura i Armin. Fot. Love Island. Wyspa Miłości/YouTube/Facebook

Widzowie wybrali zwycięską parę ósmej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Zostali nimi Laura Gołaszewska i Armin Pawlak, których wzajemne uczucie najbardziej przekonało do siebie fanów popularnego programu.

"Laura i Armin to zwycięzcy #LI8! Ich miłosna podróż okazała się być Waszą ulubioną historią tego sezonu!" – można przeczytać na facebookowej stronie programu.

W chwili pisania tego tekstu pod wspomnianym postem oddano prawie sześć tysięcy rekacji lajków i serduszek, nie brakuje też licznych komentarzy z gratulacjami. Laura i Armin zdecydowanie przypadli do gustu widzom oglądającym program.

Kim są zwycięscy?

Na oficjalnym koncie na Instagramie programu można przeczytać, kim są osoby, które wygrały finał ósmej edycji. "Laura, 21 lat. Tarocistka, zainteresowana rozwojem osobistym. Emocjonalna i odważna, lubi się wygłupiać. Od partnera oczekuje przede wszystkim szczerości i dobrej komunikacji" – czytamy we wpisie o zwyciężczyni z 30 sierpnia, czyli z początku programu.

Podobną garść informacji można znaleźć na temat jej pary – Armina, który ma 28 lat. We spisie na Instagramie czytamy, że to "spedytor, kickbokser, miłośnik motoryzacji. Ambitny i żywiołowy. Jego typ kobiety to pewna siebie 'chłopczyca''.

Zwycięzcy otrzymali czek o wartości 100 tysięcy złotych. Czas natomiast pokaże, czy ich relacja przetrwa poza programem.

W czerwcu bieżącego roku media informowały, że zwycięzcy poprzedniej edycji "Love island" – Agata i Hubert rozstali się. Wtedy zaważyły różnice charakterów.