Studio, które dało nam czarną Kleopatrę chce więcej. Zrobią serial o Jezusie

"Jesus Crown Of Thorns" ma być nowym dramatem dokumentalnym o życiu Jezusa Chrystusa. Produkcją serii zajmie się studio Nutopia mające na swoim koncie m.in. fabularyzowany serial dokumentalny dla Netfliksa "Królowa Kleopatra". Obraz wzbudził wtedy wiele kontrowersji. Powodem było obsadzenie w tytułowej roli czarnej aktorki – Adele James.

Fot. Po lewej: kadr z produkcji "Królowa Kleopatra" / Netflix / Po prawej: Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa /123rf.com

Jak podaje amerykański serwis "Deadline" nowa produkcja od studia Nutopia "rzuci nowe światło na życie Jezusa Chrystusa". Prace nad serialem mają ruszyć jeszcze w tym roku, a jego premiera ma odbyć się na serwisie streamingowym Fox Nation.

"Jesus Crown Of Thorns" ma być dokumentalnym dramatem, który "osadzi życie i misję Jezusa w kontekście intensywnego tła politycznego", przedstawiając go jako rewolucjonistę kwestionującego zastałe statu quo.

Co ciekawe, twórcy planują nadać serii charakter franczyzy, która "na nowo zdefiniuje sposób, w jaki postrzegamy życie Jezusa".

Warto wspomnieć, że studio Nutopia jest też odpowiedzialne m.in. za fabularyzowany serial dokumentalny dla Netfliksa "Królowa Kleopatra", który wywołał falę krytyki przez obsadzenie w tytułowej roli czarnej aktorki – Adele James.

"Pod zwiastunem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci wytykają Netfliksowi manipulowanie faktami historycznymi, gdyż zgodnie z obecnym stanem wiedzy z największym prawdopodobieństwem Kleopatra miała pochodzenie macedońsko-perskie" – informowała Maja Mikołajczyk, autorka naTemat.

Warto też dodać, że również egipskie władze oraz tamtejsi historycy stanowczo zaprotestowali przeciwko takiemu przedstawieniu Kleopatry, twierdząc, że dawna władczyni Egiptu miała jasną skórę.

Stacja Al Wathaeqya zapowiedziała wtedy, że zrobi własną produkcję dokumentalną, natomiast egipski prawnik zapowiedział, że pozwie Netfliksa za czarną Kleopatrę.

"'Królowa Kleopatra' to kontrowersyjny serial Netfliksa, który nie wywołałby większego oburzenia niż czarnoskórzy bohaterowie 'Bridgertonów' czy tytułowa 'Anna Boleyn', gdyby nie to, że stara się być dokumentem. W innym razie moglibyśmy dostać szalenie intrygujący serial dramatyczno-historyczny. A tak możemy teraz obejrzeć coś, co nie jest ani dobre pod względem edukacyjnym, ani rozrywkowym" – pisał w maju 2023 roku Bartosz Godziński, autor naTemat.

Warto wspomnieć, że studio Nutopia ma już na koncie inną produkcję o Synu Bożym "Jesus: His Life" z 2019 roku.

Serial ma tylko jeden sezon, który składa się z 13 odcinków. Całość otrzymała solidną ocenę 7/10 na serwisie IMDb – największej na świecie internetowej bazie danych na temat filmów i seriali.