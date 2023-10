Maffashion i Zdrójkowski zdradzają nam swoje wyjątkowe doświadczenia

Redakcja naTemat.pl

"Wyjątkowy" - czyli jaki? Często mówimy o wyjątkowych ludziach, momentach, wydarzeniach, jednak dla każdego z nas to określenie ma inne znaczenie, z czym innym jest utożsamiane. W weekend, podczas wydarzenia theXtime w Hali Koszyki, zapytaliśmy o to również Maffashion i Adama Zdrójkowskiego. Co jeszcze wydarzyło się w sobotnią noc przy Koszykowej?