Nadal trwa liczenie głosów w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w niedzielę. Jednak Ogólnopolska Grupa Badawcza podała, iż Pakt Senacki ma większość w izbie wyższej polskiego parlamentu.

Wielki sukces opozycji. Pakt Senacki zdobywa większość w izbie wyższej. Fot. Piotr Molecki/East News

"Na podstawie wyników Early Late Poll OGB możemy ogłosić, że kandydaci Paktu Senackiego zdobyli co najmniej 51 mandatów w izbie wyższej!" – informuje Ogólnopolska Grupa Badawcza.

Przypomnijmy: Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL oraz Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" zawarły przed wyborami Pakt Senacki.

Zakładał on, że partie opozycyjne (które były tu stronami porozumienia) nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

– Uzyskaliśmy porozumienie ws. wszystkich 100 okręgów i to jest najważniejsze – oświadczył wówczas senator Zygmunt Frankiewicz. Wygląda na to, że porozumienie zadziałało i opozycja uzyska większość w Senacie.

Opozycja ma szansę utworzyć rząd

Po południu ukazały się też uzupełnione badania late poll. Jak podaje TVN24 z ich badania late poll firmy Ipsos wynika, że demokratyczna opozycja ma szansę na 249 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość w tym badaniu zdobyło 196 mandatów, a Koalicja Obywatelska na 158. Do Sejmu według tego badania wchodzą również Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja.

Wybory 2023. Kolejne sondażowe wyniki late poll:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,1 procent (196 mandatów) Koalicja Obywatelska – 31 procent (158 mandatów) Trzecia Droga – 14 procent (61 mandatów) Lewica – 8,6 procent (30 mandatów) Konfederacja – 6,8 procent (15 mandatów) Bezpartyjni Samorządowcy – 2 procent (0 mandatów) Polska Jest Jedna – 1,3 procent (0 mandatów) Inne – 0,2 procent (0 mandatów).