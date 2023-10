Do sieci trafił zwiastun zbliżającej się gry "Marvel's Spider-Man 2" od Sony. Już w samym klipie fani zobaczą klasycznych przeciwników bohatera jak Venom, Sandaman, czy Lizard. Ponadto dostaniemy aż dwie wersje Człowieka-pająka.

Fot. Marvel's Spider-Man 2 - Launch Trailer/YouTube

Chociaż pierwsze przygody niesamowitego "Spider-mana" zostały opublikowane w komiksach Marvela w sierpniu 1962 roku, postać ta nie przestaje zadziwiać.

Nowy zwiastun gry "Marvel's Spider-Man 2" pokazuje natomiast, na jak wiele sposobów można jeszcze opowiedzieć losy studenta, który po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka zyskał nadprzyrodzone moce – dodając do tego kilka nowych rozdziałów.

Co ciekawe, gra ta ma być pierwszą produkcją od Sony na chwilę obecną dedykowaną wyłącznie na konsolę PS5. "Marvel's Spider-Man 2" trafi do sprzedaży w najbliższy piątek (20 października). To niewątpliwie jedna z najważniejszych premier tego miesiąca.

Jak informuje portal CD-Action: "Akcja 'Marvel’s Spider-Man 2' ma się rozgrywać dziewięć miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w Milesie Moralesie. Ponownie zobaczymy w akcji Petera Parkera i jego towarzysza, a ich znajomość zostanie wystawiona na próbę przez pojawienie się tajemniczego symbionta". To oczywiście nie może prowadzić do niczego dobrego.

Jako ciekawostkę warto dodać, że głosu Venomowi użyczy Tony Todd, aktor znany m.in. z kultowej serii horrorów "Candyman".

Pierwsza część gry wyszła w 2018 roku, a dwa lata później spin-off "Spider-Man: Miles Morales". Jak podaje serwis gamespot.com, do maja 2022 roku oba te tytuły zostały sprzedane na całym świecie w nakładzie 33 milionów egzemplarzy.

W 2021 roku Bill Rosemann, wiceprezes Marvel Games ds. kreatywnych, określił "Marvel’s Spider-Man 2" jako "Imperium kontratakuje" dla całej serii (nawiązując do mrocznego sequela oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" – przyp. aut.).