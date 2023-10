Ujawniono, gdzie spadnie śnieg. Przed nami zaskakujący weekend w pogodzie

Lepiej trzymajcie pod ręką ciepłe kurtki – w najbliższy weekend pogoda nie będzie nas niestety rozpieszczać. Na dużym obszarze kraju mogą pojawić się nawet... pierwsze opady śniegu.

Prognoza pogody na weekend Fot. wxcharts.com

Prognoza pogoda na najbliższe dni

Piękna, niemal "letnia" jesień powoli odchodzi w zapomnienie. Choć wciąż mamy momenty przejaśnienia, od kilku dni temperatura powietrza sukcesywnie spada – zaś nadchodzący weekend będzie ukoronowaniem tego procesu.

Jak podaje IMGW, w sobotę 21 października zachmurzenie w Polsce będzie duże, zaś temperatura spadnie nawet do -3 st. C. Maksymalnie słupki rtęci pokażą 7-12 st. C na południowym wschodzie Polski.

Większość kraju czekają tego dnia opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ponadto na południu i w centrum Polski możliwy będzie również śnieg. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy: na południu i w centrum przejściowo możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Z kolei w niedzielę 22 października zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -1 st. C. jedynie w kotlinach sudeckich może sięgnąć -5 st. C. Na Dolnym Śląsku termometry wskażą maksymalnie 2 st. C, w centrum i na północy kraju – ok. 5 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodnie, gdzie temperatura wyniesie 7-14 st. C.

Miejscami, przede wszystkim w północnej i wschodniej połowie kraju, możliwe będą opady deszczu. W nocy będzie to również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy kraju możliwe będą opady marznące powodujące gołoledź.

Synoptycy IMGW ostrzegają dodatkowo, że w kotlinach sudeckich możliwe będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.