Nie tylko ładny, ale i pełen funkcji. Przez tydzień korzystałam z nowego smartwatcha Huawei

Smartwatche stały się nieodzownym elementem życia wielu z nas. Nie wystarcza nam już tylko funkcja zegarka, urządzenie stało się prawdziwym towarzyszem i pomocnikiem w codzienności, a nawet asystentem naszego zdrowia. Najnowszy model Huawei GT 4 przynosi nową definicję elegancji i funkcjonalności w świecie inteligentnych zegarków. W trakcie kilkudniowego testu miałam okazję zgłębić potencjał tego zegarka w wersji damskiej, z 41-milimetrową kopertą. Czy GT 4 spełnia obietnice producenta oraz oczekiwania użytkownika?

Fot. mat. prasowe

Pierwsze wrażenia

Huawei GT 4, który zdobił przez kilka dni mój nadgarstek, to delikatna, klasyczna i uniwersalna elegancja, z odrobiną luksusowego blasku w postaci złotej ramki na kopercie.

Damska wersja GT 4 to 41-milimetrowa koperta, niewielka waga i wygodna smukłość, którą przecież tak lubimy. W zależności od garderoby lub też nastroju można spersonalizować zegarek wybierając pasującą nam w danym momencie jedną z wielu dostępnych tarcz. W samym zegarku jest ich kilkanaście, ale jeszcze większa ilość jest dostępna w samej aplikacji. Dzięki temu mamy niemal nieograniczone możliwości personalizacji i w myśl powiedzenia "Kobieta zmienną jest" możemy dostosować tarczę zegarka do każdego dnia, a nawet zmieniać kilka razy dziennie.

Ja cieszyłam się użytkowaniem zegarka w wersji Elite, z klasyczną, stalową bransoletą, ale dostępne są też dwie inne – również stalowa, o wyglądzie siateczki (model Elegant), oraz z białym, skórzanym paskiem (Classic).

Delikatny wygląd zegarka idzie w parze z wytrzymałością i odpornością dzięki stali szlachetnej, z której wykonana została koperta. Nie straszny też jest prysznic czy trening w basenie z zegarkiem dzięki wodoodporności urządzenia. Ale wygląd to dopiero wstęp do tego, co zawsze modne, czyli zdrowego stylu życia.

Moda na bycie w formie

Drogie Panie. Od teraz to urządzenie będzie kontrolować Wasz deficyt kaloryczny. Wystarczy, że wprowadzicie swoje posiłki, a zegarek monitorując jednocześnie aktywność i treningi pomoże zadbać o zdrowy bilans energetyczny. Służy do tego funkcja "W formie", która będzie niezwykle przydatna dla tych z nas, które chcą się zdrowo odżywiać lub gubić kilogramy.

A jeśli o aktywność chodzi… GT 4 to naprawdę profesjonalny asystent treningowy. Obsługuje ponad 100 trybów sportów wszelakich, z których możemy wybierać sobie interesujące nas aktywności i monitorować ich przebieg. Ciekawostka: mamy tutaj nawet tryb esport. Nie zdziwicie się pewnie jednak jeśli napiszę, że nie udało mi się przetestować ich wszystkich.

Oczywiście tradycyjnie skupiłam się na bieganiu i spacerowaniu. Przy okazji wspomnę, że dzięki udoskonaleniu sensora GPS, który jest mniej czuły na kąt nachylenia zegarka względem satelitów, nasze położenie określane jest bardzo precyzyjnie, dzięki czemu świetnie możemy nasze trasy treningowe rejestrować.

Jeśli natomiast brakuje nam motywacji do ćwiczeń – nasz mentor i asystent pokaże nam nasze postępy, zaproponuje wyzwania i zdobywanie kolejnych medali nagradzających nasz każdy kolejny rekord i motywując w ten sposób do aktywności.

Moda na zdrowie

GT 4 to także niezastąpiony asystent twojego zdrowia. W najnowszym modelu zostały ulepszone sensory służące do odczytywania różnych parametrów dotyczących naszego ciała i zdrowia, w tym m.in. pomiar tętna, również podczas snu, temperatury ciała, saturacji, poziomu stresu, częstotliwości oddechu.

Nowością jest też obserwacja oddechów podczas snu, co pozwala nam na ewentualne wychwycenie bezdechów sennych. Urządzenie pozwala monitorować czas i jakość naszego snu, ocenić jego przebieg, w tym długość snu lekkiego, głębokiego, REM i czuwania, ilość wybudzeń.

Dzięki temu dowiedziałam się, ile tak naprawdę razy w ciągu nocy budzą mnie moje kochane zwierzęta, które oczywiście ładują się do nas do łóżka. I udogodnienie specjalnie dla nas, drogie Panie – funkcja zarządzania cyklem menstruacyjnym, która pozwala śledzić fazy cyklu, szacuje datę owulacji nie tylko na podstawie wprowadzanych informacji, lecz także poprzez analizę wskaźników fizjologicznych, takich jak tętno podczas snu, temperatura ciała, częstotliwość oddechów.

Świetnie sprawdza się także funkcja ćwiczeń oddechowych, które np. w sytuacjach stresowych pozwolą się wyciszyć i wrócić do równowagi. Wszystkie dane zdrowotne monitorowane przez smartwatch oczywiście są zapisywane i stale dostępne w aplikacji Huawei Zdrowie pobranej na nasz smartfon, dzięki czemu nic nam nie umknie, zostanie zachowane i w razie potrzeby pozwoli na pełną analizę w określonym odcinku czasowym.

Funkcjonalność to podstawa

Smartwatch wyposażono także w funkcję HUAWEI Assistant-TODAY, który "uczy" się swojego użytkownika, aby potem dostosować do niego odpowiednie rekomendacje, jak np. plany treningowe, powiadomienia z kalendarza, sugerowaną przerwę itd.

W zegarku znajdziemy również wiele widżetów takich jak np. pogoda, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wchodu i zachodu słońca czy asystent podróży. Zegarek obsługuje się niezwykle łatwo i intuicyjnie, właściwie rzec można "jednym palcem".

Oczywiście smartwatch wyposażony jest zarówno w mikrofon jak i głośnik, a więc możemy także przez niego rozmawiać, co świetnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie możemy sięgnąć po telefon. Jest kompatybilny zarówno z systemem iOS jak i Android.

Liczy się czas

Tak, czas zdecydowanie ma swoją cenę, a tutaj mamy go zdecydowanie więcej na użytkowanie smartwatcha. Naładowana bateria wystarcza średnio na ok 7 dni użytkowania w wersji damskiej zegarka, natomiast w męskiej o większej tarczy, a więc i większej pojemności baterii, ten czas wydłuża się nawet do 2 tygodni.

Stylowe wersje męskie

Oczywiście oprócz wersji damskich w ofercie dostępne też są te z większą, 46-milimetrową tarczą dla Panów. Właściwie nie musimy się tutaj ograniczać i jeśli któraś z Pań ma ochotę założyć masywniejszy zegarek, też będzie miało to swój urok.

Modeli z większą tarczą mamy dostępnych aż cztery: Elite z kopertą w kolorze srebrnym i stalową, srebrną bransoletą, Green z kopertą w kolorze srebrnym i paskiem kompozytowym w kolorze zielonym, Classic z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym oraz Active z kopertą w kolorze czarnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.