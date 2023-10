Eksplozja w szpitalu w Gazie, jest niemal 500 ofiar. Biden wskazał, kto ma być sprawcą

Natalia Kamińska

P rezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybył do Izraela w związku z eskalacją walk między tym krajem a Hamasem, który rządzi w Strefie Gazy. Amerykański przywódca odniósł się podczas tej wizyty do ataku na szpital, do którego doszło w palestyńskiej enklawie ubiegłej nocy.