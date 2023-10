D o morderstwa w Sławęcinie na Podkarpaciu doszło w środę, policjanci interwencję podjęli około 14:30. Weszli do domu, w którym znaleziono martwą kobietę i rannego mężczyznę. Wkrótce rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. 20-letni Jakub G. został schwytany w środę 18 października około godziny 22:00. Miał on wielokrotnie ranić swoją matkę nożem. Wiadomo już, czy rodzina była wcześniej znana policji.





Nowe fakty ws. morderstwa na Podkarpaciu. Schwytano podejrzewanego 20-latka

Agnieszka Miastowska

Do morderstwa w Sławęcinie na Podkarpaciu doszło w środę, policjanci interwencję podjęli około 14:30. Weszli do domu, w którym znaleziono martwą kobietę i rannego mężczyznę. Wkrótce rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. 20-letni Jakub G. został schwytany w środę 18 października około godziny 22:00. Miał on wielokrotnie ranić swoją matkę nożem. Wiadomo już, czy rodzina była wcześniej znana policji.