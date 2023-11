"A co nam dziś innego pozostało niż się kochać"? Nowy Teatr zaczyna odważną debatę o miłości

redakcja naTemat.pl

C zy potrzebujemy jeszcze definicji miłości? Może wystarczy nam to, co wiemy z własnych doświadczeń w relacjach, odklejonych wzorców z bajek Disneya, opisów matchy na Tinderze, refrenów Taylor Swift, kościelnych kazań albo rozmów z chatbotem AI? Odpowiedź na to pytanie chce znaleźć warszawski Nowy Teatr. Początkiem debaty i dyskusji o miłości są spektakle, które próbują zbadać, co dzisiaj znaczy to uczucie.