Branża utrzymania czystości i osoby w niej zatrudnione pełnią ważną rolę w społeczeństwie, jednak ich praca często pozostaje niedostrzeżona i niedoceniona. Inicjatywa Thank Your Cleaner Day, stworzona przez firmę Kärcher, lidera branży utrzymania czystości, ma na celu podkreślenie wartości pracy w branży czystościowej. Wydarzenie, obchodzone 18 października, odbywa się na całym świecie w ponad 50 krajach. W Polsce, do tegorocznej edycji dołączyły dwie firmy partnerskie: Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Zakłady Usługowe EZT S.A.

mat. prasowy

Niezbędna, lecz często niedostrzegalna praca

Praca osób zawodowo dbających o czystość jest niezbędna do codziennego funkcjonowania w przestrzeniach publicznych – miejscach pracy, szkołach, szpitalach, urzędach czy centrach handlowych. Bez ich wysiłku, te miejsca nie byłyby w stanie sprawnie działać.

Aby podkreślić znaczenie pracy osób z branży czystościowej, w siedzibie firmy Kärcher odbył się nietypowy wernisaż. Zaprezentowanym eksponatem było niesprzątane od dekad miejsce pracy. Celem wystawy było zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest praca personelu sprzątającego, dzięki której możemy pracować, korzystać z usług publicznych czy robić zakupy w komfortowych i higienicznych warunkach.

– Firma Kärcher, jako lider branży czystościowej zwróciła już po raz piąty uwagę na to jak ważna i potrzebna jest praca osób sprzątających. Często są oni przez nas niedostrzegani. Thank Your Cleaner Day to okazja by im podziękować i wyrazić uznanie, dla zaangażowania w to, byśmy mogli cieszyć się z przebywania w czystym, uporządkowanym otoczeniu – mówi Łukasz Palczak, Dyrektor Produktu i Marketingu w Kärcher Sp. z.o.o.

Partnerstwo w słusznym celu

Pracownicy firmy Kärcher oraz firm partnerskich – Huty Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Zakładów Usługowych EZT S.A. zaangażowali się tego dnia, by samodzielnie zadbać o czystość swoich biur. Do pracy wykorzystano mopy, odkurzacze i myjki do szyb, aby jak najlepiej zadbać o porządek.

– Nasi pracownicy bardzo entuzjastycznie podeszli do udziału w tym projekcie. Uważamy, że praca osób dbających o porządek i czystość jest ważna i warto ją docenić. Dlatego zdecydowaliśmy się na udział w TYCD. Cenimy i szanujemy każdą osobę, która pracuje na terenie naszych zakładów, stąd nasze zaangażowanie – mówi Zbigniew Przebindowski, Prezes Zarządu Huty Pokój Profile sp. z o.o.

Firma Kärcher zaprosiła do projektu także jedną z firm świadczących usługi czystościowe – Zakłady Usługowe EZT S.A. Partnerstwo to pokazuje, że branża jest w stanie się zjednoczyć, aby wspólnie nagłaśniać istotne kwestie, takie jak zmiana postrzegania sektora czystościowego przez społeczeństwo oraz kluczową rolę, jaką w nim odgrywa.

– Jako Zakłady Usługowe EZT S.A bardzo chętnie włączyliśmy się w ten projekt. Postrzeganie pracy, którą wykonują na co dzień na bardzo wielu obiektach nasi pracownicy, jest dla nas istotne. Wiemy, jak zaawansowana technologicznie i wymagająca jest to praca. Jednak w odbiorze społecznym nie zawsze jest tak postrzegana. Chcemy wspólnie to zmienić – mówi Stanisław Mirek, Członek Zarządu Zakładów Usługowych EZT S.A.

Do inicjatywy dołączyła także kluczowa organizacja branżowa – Polska Izba Gospodarcza Czystości, która objęła patronat nad wydarzeniem.

– Jako organizacja branżowa od lat patronujemy i wspieramy TYCD. Jest to świetna inicjatywa, która buduje etos pracy w naszej branży i zwraca uwagę na jej kluczową rolę – mówi Paweł Szybisz, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Inicjatywa, która zyskuje na znaczeniu

Projekt Thank Your Cleaner Day każdego roku rośnie w siłę, angażując coraz więcej firm i organizacji partnerskich. Jego celem jest wprowadzenie do debaty publicznej istotnych kwestii dotyczących znaczenia pracy osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości.

Jak można było zaobserwować w siedzibie firmy Kärcher, bez ich wysiłku nie moglibyśmy korzystać z biur czy innych przestrzeni, w których pracujemy czy spędzamy wolny czas.