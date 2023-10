Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Wstrząsająca relacja mieszkanki dzielnicy, gdzie doszło do tragedii

Natalia Kamińska

P omorska policja opublikowała wizerunek i dane mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 6-letniego chłopca w jednym z mieszkań w Gdyni. Jest on obecnie poszukiwany. Jedna z mieszkanek okolicy, gdzie doszło do tragedii, opowiedziała, jak zachowywał się ten człowiek. Widywała go na placu zabaw.