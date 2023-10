Wokalista zespołu Niebiesko-Czarni miał 79 lat, a o jego śmierci poinformowała Polska Fundacja Muzyczna. Prywatnie artysta był ojcem Anny Rusowicz, która o jego śmierci napisała w swoich mediach społecznościowych. Padły słowa o przebaczeniu.

Fot. Mateusz Jagielski / East News

"W sobotę 21 października 2023 o godz. 13.40 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Wojciech Korda. Był polskim wokalistą rockowym, gitarzystą, kompozytorem, współtwórcą muzyki do pierwszej polskiej rock-opery Naga. Od początku choroby Wojciech Korda pozostawał pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej. O dacie i miejscu pogrzebu Artysty powiadomimy kiedy tylko się pojawi" – czytamy na Facebooku Polskiej Fundacji Muzycznej.

Rusowicz żegna ojca. Napisała o przebaczeniu

Wojciech Korda miał 79 lat. Oprócz fanów, przyjaciół, muzyków i dziennikarzy w mediach społecznościowych pożegnała go także córka - Anna Rusowicz.

"I forgive You I release You I let You go" (pisownia oryginalna) – takimi słowami Wojciecha Kordę pożegnała na Instagramie Rusowicz. W tłumaczeniu na polski oznaczają one: "Wybaczam Ci, uwalniam Cię, pozwalam Ci odejść".