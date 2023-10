Pogoda w niedzielę da nam w kość. IMGW wydał aż trzy alerty

Sobota w wielu miejscach kraju zaskoczyła pogodną aurą i jak na październik wysokimi temperaturami sięgającymi nawet 25 stopni. Taka pogoda to już jednak historia, bo niedziela przyniesie w znacznej części kraju ulewne deszcze, zimno, mgły, a gdzieniegdzie nawet burze – ostrzega IMGW.

IMGW ostrzega przed deszczem, burzami oraz mgłą. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Polska w niedzielę będzie podzielona na trzy strefy:

ciepłą, która obejmie Śląsk , Małopolskę i Podkarpacie

przejściową z umiarkowanymi temperaturami, które odczuwalne będą na Dolnym Śląsku , na Opolszczyźnie , ziemi łódzkiej, w centralnej oraz południowej części województwa wielkopolskiego, na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie

chłodną, która będzie obejmować Pomorze , Warmią , Mazury oraz Podlasie

– Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 14 w centrum i na zachodzie, do 19 "kresek" na południowym wschodzie, gdzie jeszcze będzie zalegać ciepłe powietrze – informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

IMGW ostrzega jednak, że w niedzielę wystąpić mogą trzy niebezpieczne zjawiska na terenie naszego kraju.

Pierwsze z nich przywitało wielu mieszkańców północno-wschodniej i centralnej części kraju. Mowa tu o gęstych mgłach, które utrzymywać się będą do późnych godzin porannych utrudniając widoczność na drogach.

Drugie z kolei to ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnymi deszczami (do 35 mm na metr kwadratowy), które wystąpić mogą we wspomnianej strefie przejściowej oraz chłodnej kraju. Alerty wydano dla województw:

łódzkiego;

mazowieckiego (powiaty: legionowski, osicki, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, ciechanowski, gostyniński, mławski, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski i żuromiński);

podlaskiego (powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki i zambrowski);

świętokrzyskiego (powiaty: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki i włoszczowski);

wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki i wrzesiński).

Trzeci alert dotyczy burz, które mogą wystąpić na południu kraju. W tych rejonach opady deszczu mogą wynieść nawet 45 mm na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać w porywach nawet 60 km/h. Mowa o powiatach województwa:

dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, oławski, strzeliński, Wrocław, wrocławski i ząbkowicki);

małopolskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski i wadowicki);

opolskiego;

śląskiego.

Jaka pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

W nocy sytuacja pogodowa w kraju uspokoi się. Na wschodzie kraju nadal będzie utrzymywało się duże zachmurzenie. W pozostałej części Polski będzie więcej przejaśnień. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Najwięcej popada na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Miejscami mogą utworzyć się mgły, które ograniczą widoczność do 200 m, dlatego kierowcy muszą mieć się na baczności. Będzie dość chłodno od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 11 stopni na południowym wschodzie kraju.

Jaka pogoda w poniedziałek?

Pierwszy dzień tygodnia będzie bardziej słoneczny niż niedziela. Temperatura nie będzie nas rozpieszczała, ale nie będzie też ekstremalnie zimno – od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni na południowym wschodzie kraju.

Czytaj także: https://natemat.pl/518974,pogoda-zwariowala-synoptycy-o-nocy-tropikalnej-pod-koniec-pazdziernika