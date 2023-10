Dantejskie sceny w Chrzanowie. Bili się bejsbolami przed klubem, potem pijany wjechał autem w tłum

Adam Nowiński

T o była bardzo niespokojna noc dla mieszkańców Chrzanowa w Małopolsce. Pod jednym z klubów doszło do awantury między kilkunastoma osobami, a potem do rękoczynów. Uczestnicy bijatyki używali broni, m.in. kijów bejsbolowych. Nagle jeden z nich wsiadł do samochodu i wjechał w tłum osób zgromadzonych przed klubem.