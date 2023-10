Kawa na jesień – gdzie wpaść na aromatyczną filiżankę Americano, Cappuccino czy Latte Macchiato

Jesienny spacer wśród szeleszczących pod butami liści, wspólne wyjścia z bliskimi, a może zakupy z koleżankami w poszukiwaniu cieplejszych ubrań? Niezależnie od tego, jak o tej porze roku spędzamy wolny czas – przystanek na kawę to punkt obowiązkowy!

Fot. materiały prasowe / Grycan

Gdzie wypić doskonałą, aromatyczną kawę, przygotowaną przez profesjonalnych baristów? Tej jesieni proponujemy zasmakować jej u Grycana… Tak, tak… w lodziarnio-kawiarniach oprócz uwielbianych lodów, deserów i ciast jest także szeroka oferta kaw, których po prostu trzeba spróbować. Ich zapach wabi Gości od samego wejścia do lokalu i musimy przyznać, że trudno mu się oprzeć.

Do tego miła, profesjonalna obsługa i uśmiechające się z witryn słodkości. A to dopiero początek wrażeń, bo każda filiżanka kawy Grycan to niezapomniany, głęboki smak oraz intensywny, pełny aromat pochodzący z własnej, oryginalnej mieszanki najwyższej jakości ziaren arabiki i robusty, wybranej osobiście przez Elżbietę i Zbigniewa Grycanów. Czy może być lepsza rekomendacja?

Dlaczego jesień to najlepszy moment, aby spróbować i pokochać kawę od Grycana? Właśnie teraz kawy w trzech różnych odsłonach: intensywne Americano, Cappuccino z gęstą mleczną pianką i warstwowe Latte Macchiato dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie, a do ich spróbowania zaprasza Małgorzata Grycan, współwłaścicielka sieci: Akcja „Zasmakuj NASZEJ KAWY” to nie tylko najnowsza oferta promocyjna, ale przede wszystkim zachęta, aby znaleźć chwilę dla siebie i rozkoszować się smakiem kawy albo zabrać ją ze sobą na wynos, po to, by jesienny dzień stał się lepszy. Zapraszam do naszych lodziarnio-kawiarni!

Takiemu zaproszeniu zwyczajnie nie można się oprzeć!

W jesiennej ofercie specjalnej znajdziemy absolutne kawowe hity:

Americano, czyli klasyczne, pełne smaku i aromatu podwójne espresso przedłużane wodą. To kawa na każdą okazję: poranne spotkanie biznesowe, weekendowe zakupy z przyjaciółką czy chwilę oddechu w codziennym biegu. Doskonale smakuje z chrupiącą rurką z bitą śmietaną lub ulubionym ciastkiem.

Cappuccino na bazie pojedynczego espresso z mlekiem i puszystą mleczną pianką. Ta apetycznie podana kawa, doskonale komponuje się z lodami i sezonowymi ciastami. Jest doskonała zarówno na dobry początek dnia, jak i na miłe popołudnie w towarzystwie bliskich.

Latte Macchiato, czyli warstwowa, aromatyczna kawa na bazie pojedynczego espresso z mleczną pianką. To obowiązkowy wybór podczas spotkań w gronie najbliższych! Doskonale smakuje z ciastkami i ciastami, a także w towarzystwie lodowych deserów.

To co? Idziemy na kawę!