"Promowanie najgorszej patologii". Afera wokół gali Clout MMA, Orlen interweniuje

Federacja Clout MMA zapowiedziała kolejne walki z cyklu freak fight. Największe oburzenie w sieci wywołał pojedynek wieczoru pomiędzy Gochą Magical i Nikitą. Pojawiły się opinie, że ta walka może skończyć się tragicznie. W temacie gali postanowił zainterweniować Orlen, który jest sponsorem tytularnym.

Afera wokół Clout MMA. Zawalczą Gocha Magical, Nikita, a nawet nastolatki Fot. instagram.com / @cloutmma

W ostatnim czasie spore poruszenie wywołała nowa federacja branży freak fight. Mowa o Clout MMA. Już w najbliższą sobotę (28 października) w oktagonie zmierzą się dwie patoinfluencerki: matka Daniela Magicala "Gocha Magical" i "Nikita" jego była dziewczyna. Ich pojedynek reklamowany jest jako "walka wieczoru".

To zestawienie wywołało burzę w sieci. Sytuacja wymknęła się spod kontroli na tyle, że w wydarzenie postanowił wtrącić się Orlen, który jest sponsorem tytularnym gali.

Sobotnia gala Clout MMA wywołała wiele kontrowersji, a całe wydarzenie jest szeroko komentowane przez internautów. Fani freak fightów krytykują gospodarzy za sam pomysł walki. Poziom absurdu został zaprezentowany podczas konferencji, która została zorganizowana przed walką. W trakcie spotkania kobiety wykłócały się między innymi o branie narkotyków, w czasie kiedy "Nikita" była w związku z Danielem "Magicalem".

Sprawę postanowił również szeroko skomentować Wojtek Kardyś, specjalista ds. marketingu internetowego i konsultant biznesowy. Ekspert nie zostawił suchej nitki na organizatorach wydarzenia, publikując wymowny wpis na platformie X (kiedyś Twitter).

"Oprócz typowych patusów, byłych kryminalistów, którzy nie potrafią sklecić poprawnie normalnego (bez przekleństw) zdania, dla których największą zniewagą to przywitać się z żołnierzem czy policjantem. To nie wszystko, mamy też walkę 16 latków (tak, będą się bić dwóch chłopców, jeden z nich jest bratem Lexi), no i mamy również walkę wieczoru Gohę z Nikitą" – poinformował oburzony specjalista.

"Goha to 50-letnia alkoholiczka, matka innego patoinfluencera Daniela Magicala, która wielokrotnie upijała się 'na żywo'. Ma ona walczyć z 19-letnią byłą partnerką swojego syna – Nikitą. To jest nie tylko promowanie najgorszej patologii, to się może też źle skończyć dla tej starszej pani. Trzeba to jasno zakomunikować, mamy społeczny problem, społeczne (i prawne) przyzwolenie na gloryfikacje patologii. Patologia stała się beką, a jej bohaterowie współczesnymi klaunami. Ich upijanie i ćpanie jest (na streamie) zabawne. Nie pomagamy im, my ich wykorzystujemy dla igrzysk i zabawy" – podsumował.

W sieci wylała się również fala negatywnych komentarzy ze strony internautów. "Chorzy jesteście. Nastolatka walcząca ze starszą panią (…) Bardzo się zażenowałam, kto wpadł na tak durny pomysł (…) Mam nadzieję, że to nieśmieszny żart"; "Te wasze debilne pomysły kiedyś skończą się tragedią, wsadzać do klatki młodą dziewczynę i kobietę, która czasem ledwo mówi. Zero jakichkolwiek zahamowań" – czytamy w sieci.

Zamieszanie wokół gali Clout MMA zmobilizowała do interwencji Orlen, który jest sponsorem tytularnym areny, w której odbędzie się wydarzenie. Jeden z internautów zwrócił się do koncernu z zapytaniem: "Czy to są wartości waszej firmy?".

W mediach społecznościowych koncern został wywołany do tablicy również przez aktywistkę Maję Staśko. "Orlen promuje patostreamy?" – zapytała w serwisie X. Firma odpowiedziała, że "nie jest sponsorem wydarzenia i nigdy nie wspierała podobnych inicjatyw". Podkreślono również, że obiekt należy do władz miasta Płock, a jego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

"Tym nie mniej skontaktujemy się zarówno z właścicielem jak i administratorem, żeby wyjaśnić sytuację i przekazać naszą dezaprobatę dla organizacji podobnych wydarzeń w lokalizacji, w której ORLEN jest sponsorem tytularnym" – poinformowano w oświadczeniu koncernu w serwisie X.