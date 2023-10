Pogoda we Wszystkich Świętych i Zaduszki da nam w kość. Szykujcie parasole i ciepłe ubrania

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda we Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki nie będzie rozpieszczała Polaków. Szczególnie pierwszego listopada musimy nastawić się na opady deszczu oraz niskie temperatury.

Pogoda we Wszystkich Świętych i Zaduszki może nas zaskoczyć. Fot. Tomasz Kawka/East News

Pierwszego i drugiego listopada wielu Polaków wybierze się na groby zmarłych ze swoich rodzin. Według najnowszych prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą oni musieli wyposażyć się w cieplejsze ubrania i zabrać ze sobą parasole, ponieważ pogoda we Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki nie będzie należała do najładniejszych.

Jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych?

Pierwszego listopada w prawie całym kraju musimy szykować się na duże zachmurzenie. Przejaśnienia pojawią się tylko na zachodzie Polski, ale dopiero w drugiej części dnia. Ale brak słońca nie będzie jedynym mankamentem tego dnia.

Przez cały kraj przetoczy się front z opadami deszczu, miejscami bardzo intensywnymi, a w górach z opadami śniegu z deszczem. Do tego we Wszystkich Świętych będzie chłodno – temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu do 13-14 stopni na Dolnym Śląsku i zachodzie kraju.

Jaka będzie pogoda w Zaduszki?

Według map pogodowych Windy.com w nocy ze środy na czwartek na północnym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu z deszczem, które utrzymają się w tym regionie aż do połowy dnia. W pozostałej części kraju prognozowane są lokalne opady deszczu.

W rejonach górskich oraz w centrum spodziewane są poranne mgły. Dobrą wiadomością jest to, że będzie trochę cieplej – od około 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Pomorzu, przez 11-13 stopni Celsjusza na wschodzie Polski i centrum do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Tego dnia będzie też wiało.

"Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, zachodni stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy" – podają synoptycy IMGW.

