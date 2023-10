"Musimy być gotowi do wojny w Europie". Mocne słowa szefa niemieckiego MON

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius (SPD) wzywa do „zmiany mentalnej“ społeczeństwa Niemiec w kierunku większej zdolności do obrony kraju.

Szef MON Niemiec: "Musimy być zdolni do obrony“. Fot. IMAGO/Chris Emil Janssen/Imago Stock and People/East News

– Musimy znów przyzwyczaić się do myśli, że Europie może zagrażać wojna – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius w niedzielę (29.10.) wieczorem w programie ZDF „Berlin direkt“ („Wprost z Berlina”).

Minister obrony Niemiec: Musimy być gotowi do wojny

– Musimy być gotowi do wojny. Musimy być zdolni do obrony i nastawić na to zarówno Bundeswehrę, jak i społeczeństwo – podkreślił socjaldemokratyczny polityk.

Odnosząc się do wojny na Bliskim Wschodzie, Pistorius stwierdził: – Chodzi o prawo Izraela do samoobrony i istnienia. Niemcy jednoznacznie należą do tych, którzy bez zastrzeżeń mówią temu prawu ‘tak’”.

Dlatego, jak dodał, „naszym zadaniem jest stać po stronie Izraela”. Niemcy chcą jednocześnie jego zdaniem wywierać wpływ, „aby nie doszło do kolejnej eskalacji”.

Autor: Deutsche Welle

Czytaj także: https://natemat.pl/512086,niemcy-zaskoczeni-decyzja-polski-ws-broni-dla-ukrainy-beda-rozmowy