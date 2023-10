Olszewski jeszcze niedawno przeżywał piękne chwile. Na ten ślub ściągnęły gwiazdy

30 października media obiegła informacja o śmierci Cezarego Olszewskiego. Ciało tancerza zostało znalezione w jednym z hoteli. Śledczy wciąż pracują nad ustaleniem przyczyny zgonu. Trener "Tańca z Gwiazdami" parę lat temu brał ślub. Wówczas w sieci pojawiły się zdjęcia z uroczystości.

Cezary Olszewski, który zmarł, niedawno brał ślub. Mroczek dodawał zdjęcia Fot. VIPHOTO/East News

W poniedziałkowy poranek (30 października) do mediów trafiła wstrząsająca informacja o śmierci tancerza, Cezarego Olszewskiego. Serwis eostroleka.pl podał, że został znaleziony martwy w jednym z tamtejszych hoteli.

Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu 42-latka. – W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia – przekazał funkcjonariusz kom. Tomasz Żerański w rozmowie z lokalnym portalem.

Na początku czerwca 2018 roku, Cezary Olszewski poślubił swoją partnerkę Anetę Gworys. Ceremonia odbyła się poza zasięgiem medialnym, jednak informacja o ślubie tancerza została upubliczniona przez jednego z braci Mroczek.

"Ślub Czarka" – tak wspólny kadr podpisał wówczas Marcin Mroczek.

Po ujawnieniu informacji o śmierci Olszewskiego portal Plotek porozmawiał z Janją Lesar. Znali się z parkietu "Tańca z Gwiazdami". Tancerka wyznała, że nie miała pojęcia o smutnej wiadomości.

"Nie wiedziałam. Jestem w szoku. Nie mieliśmy zbytnio kontaktu z nim po "Tańcu z gwiazdami", bo się odizolował. Czasami coś słyszałam o nim, że np. bierze ślub, że daje lekcje tańca i że jest w Warszawie. W czasie trwania 'Tańca z gwiazdami' za to byliśmy nawet sąsiadami i bardzo często się spotykaliśmy" – wyznała.

"Często się spóźniał, więc musiał nie raz na poczekaniu wymyślić historię, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Śmialiśmy się z tego i wszyscy wiedzieliśmy, że Czaruś właśnie zawsze tak czaruje, że wszyscy będą zadowoleni. Był bardzo dobrym nauczycielem tańca, zawsze była przy nim pełna sala ludzi i świetna atmosfera. Bardzo szkoda, że go już nie ma. Bardzo miło go wspominam" – podkreśliła.

Cezary Olszewski nie żyje. Kim był?

Cezary Olszewski przyszedł na świat 17 lipca 1981 r. w Ostrołęce. "Wychowałem się w blokowisku, na którym nie było za ciekawie. Było ciężko, ale jakoś sobie radziłem. (...) Wylądowałem troszkę lepiej niż moi koledzy z osiedla" – wspominał w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami".

Kiedy miał 12 lat, mama przekonała go do tego, by spróbował swoich sił w tańcu. Sala treningowa szybko stała się jego drugim domem. "Mama mnie wysłała na tańce, bo byłem 'klusek'" – mówił Olszewski, nawiązując do tego, że jako dziecko miał problemy z nadwagą.

Zaledwie w ciągu czterech lat intensywnych treningów zdobył najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Był również członkiem zespołu tanecznego "Odysea", z którym niejednokrotnie triumfował jako mistrz Polski.

Cezary Olszewski w 2008 roku zadebiutował jako uczestnik w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami", choć wcześniej był już związany z programem jako konsultant choreograficzny podczas czwartej i piątej serii. Swój debiut na parkiecie zaliczył z sukcesem, zdobywając zwycięstwo w finale wspólnie z aktorką Magdaleną Walach, pokonując wówczas Mariusza Pudzianowskiego i Magdalenę Soszyńską-Michno. "Czarek jest rewelacyjnym tancerzem i doskonałym partnerem. Dzięki niemu na parkiecie nie czuję się zagubiona. (...) On rzeczywiście bierze mnie w swoje ramiona i tańczy. Ma ogromny talent! Jest niesamowity w tym, co robi!" – zachwalała go aktorka.

Potem Olszewski wziął pod skrzydła gwiazdę TVP, Annę Popek. Odpadli jednak w pierwszym odcinku. W dziewiątej edycji jego partnerką była aktorka i prezenterka telewizyjna Anna Nowak-Ibisz. Skończyli na piątym miejscu. Później z Grażyną Wolszczak zajęli ósme.

Dwunasta edycja "TzG" była ostatnią dla Olszewskiego. Jego taneczną partnerką była Dorota Zawadzka, znana jako "Superniania". Uplasowali się na siódmej pozycji.

