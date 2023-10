– Musimy sprostać oczekiwaniom żywych, tym bardziej że w pożegnaniach uczestniczą dzieci. Nie chcemy, by później dziecko powiedziało, że babcia czy dziadek źle wyglądali w trumnie – mówi naTemat.pl Artur Habowski, który pracuje z ciałami zmarłych i przygotowuje je do pochówku. Wykonuje to, o co poprosi rodzina zmarłego. Łącznie z obcinaniem paznokci, robieniem tipsów, farbowaniem włosów czy goleniem. Kurs na balsamistę i sprzęt kosztują tyle, co dobry używany samochód. A ile można zarobić w tym zawodzie?

Ile zarabia balsamista? Jak wygląda praca tanatopraktora przy zwłokach? Fot. Ground Picture / Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

– W tej branży chodzi o to, by z godnością i poszanowaniem pożegnać osobę zmarłą – mówi Artur Habowski, dyplomowany laborant sekcji zwłok i profesjonalny balsamista (tanatopraktor). Od 13 lat pracuje z ciałami nieboszczyków i przygotowuje je do pochówku.

Na czym polega zabieg balsamacji?

– Przede wszystkim zaczynamy od wyjęcia ciała np. z chłodni. Później sprawdzamy stan tzw. plam opadowych – czy są bardzo widoczne i ile ich jest na ciele. Kolejną kwestią jest sprawdzenie, w jakim stanie jest samo ciało. Jeśli osoba zmarła np. na OIOM-ie, to często występują obrzęki, tzw. puchliny wodne, które pojawiają się szczególnie po kroplówkach – opowiada Artur Habowski.

I dodaje: – Często robią się także wysięki skórne, ponieważ płyny zaczynają sączyć się przez skórę na zewnątrz ciała. Obrzęki występują także na twarzy. Wtedy musimy podać płyny osuszające, które te puchliny wodne niwelują. A w ogóle wszystkich płynów do balsamowania mamy w naszej firmie ponad 30.

Dlatego tak ważne jest, jak mówi Habowski, aby już na wstępnym etapie ocenić ciało nieboszczyka, aby dobrać odpowiedni płyn.

– Jeśli np. pracujemy z ciałem osoby, która chorowała na żółtaczkę, a dodalibyśmy płyn zwiększający pigmentację koloru skóry na różowy – by dodać rumieńców na twarzy, to z żółtego koloru skóry i tego różowego pigmentu może wyjść lekko zielonkawy kolor skóry. Nasza odpowiedzialność jest ogromna – podkreśla.

I dodaje: – Podajemy także płyny, które mają w sobie dużą zawartość lanoliny, więc skóra robi się gładka i bardziej nawodniona. Jesteśmy również w stanie przygotować ciało w znacznym stanie rozkładu. W tym celu wykonuje się balsamację utrwalającą tkanki, przez co skóra staje się bardziej plastyczna. Mamy odpowiednie kombinezony, w które ubieramy osoby zmarłe, a ich zadaniem jest nie przepuszczać wilgoci i nieprzyjemnego zapachu. Dopiero na tak zabezpieczone ciało zakładamy garderobę dostarczoną przez rodzinę zmarłego. Możliwości do godnego pożegnania zmarłego jest mnóstwo.

Jednak nie tylko samo balsamowanie należy do jego obowiązków. Balsamista wykonuje to, o co poprosi rodzina zmarłego. – Łącznie z obcinaniem czy malowaniem paznokci, robieniem tipsów, farbowaniem włosów czy goleniem. Z ciałem zmarłego możemy robić praktycznie to samo, co ze swoim ciałem robi osoba żywa – wyjaśnia.

Ile trzeba wydać, żeby zostać balsamistą?

Na rynku nie brakuje kursów dla przyszłych balsamistów. Prowadzi je także firma, której współwłaścicielem jest Artur Habowski. Jaki jest ich koszt?

– Szkolenie z kosmetyki i wizażu pośmiertnego obejmuje przygotowanie całego ciała od wyciągnięcia z chłodni po położenie do trumny. Zawiera się w nim umycie, ubranie i zabezpieczenie ciała, ale także założenie protezy zębowej, zrobienie makijażu czy fryzury. To kurs weekendowy, który u nas kosztuje 1800 zł netto – precyzuje nasz rozmówca.

Szkolenie z balsamacji jest już bardziej wymagające, trwa dłużej (10 dni) i jest też dużo droższe, bo kosztuje 16 tys. zł netto. W trakcie jednego szkolenia kursanci wykonują kilkadziesiąt balsamacji. Różnych ciał, w tym tych po wypadkach komunikacyjnych.

Co jednak ciekawe, żeby zostać balsamistą, nie trzeba ukończyć żadnych specjalistycznych studiów. – W Polsce nie jest to prawnie uregulowane, więc do tego zawodu potrzebny jest wyłącznie kurs. Wystarczy wykształcenie podstawowe i ukończenie 18 lat – mówi Habowski.

Jednak dobry balsamista nie potrzebuje wyłącznie kursów, wielu lat praktyki i setek przeprowadzonych zabiegów na ciałach zmarłych. Trzeba mieć także własny sprzęt, co również kosztuje niemało.

– Ja pracuję na opatentowanych narzędziach, na których widnieje napis "made in USA". Najwyższej jakości sprzęt można kupić za 20-25 tys. zł. Swój pierwszy sprzęt kupiłem w 2010 roku, był po tzw. kosztach, bo chciałem jak najszybciej rozpocząć pracę. Po 3 latach nadawał się do śmietnika. Uważam, że sprzęt, na którym pracuję obecnie, posłuży mi przez kolejne 15 lat – mówi balsamista.

Mimo najlepszego dbania o narzędzia, na bieżąco i tak trzeba wymieniać ostrza do skalpeli czy stępione igły. Kosmetyki, płyny czy i środki bezpieczeństwa, takie jak rękawice, fartuchy, maseczki i odzież, balsamista również musi mieć własne. To tak zwane koszty jednorazowe.

– Paczka 50 par rękawiczek kosztuje kilkanaście złotych. Jeden fartuch ok. 10 zł. Lepsza maseczka z filtrami to koszt w granicach 300 zł. Jeden filtr wystarczy na pół roku, a jego wymiana kosztuje 50 zł. Średni koszt płynów do balsamacji to z kolei około 100 zł, więc to również cena niewygórowana, jednak wszystko zależy od wielkości ciała – w niektóre wystarczy wlać 5-6 litrów, w inne – nawet 12 litrów – wylicza Habowski.

Zawód: balsamista zwłok. Ile można zarobić?

Balsamista musi być dyspozycyjny przez 24 godziny na dobę. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy może zadzwonić telefon. Habowski jako balsamista pracuje średnio nie krócej niż 8 godzin dziennie. Do tego ma etat w szpitalu w Warszawie, prowadzi też kursy i ma własną firmę.

Ile może zarobić balsamista? Siedem lat temu godzina pracy była wyceniana na 100-200 zł. Dziś trudno to określić, bo wiele zależy od tego, w jakim stanie jest ciało. Habowski najdłużej pracował przy jednym ciele około 15 godzin, bo trzeba było wykonać rekonstrukcję twarzy zmarłego.

– Cenę ustala się za daną usługę. U nas balsamacja, jeśli na ciele nie ma obrażeń powodujących dłuższą pracę, wraz z kompleksowym przygotowaniem, czyli m.in. ubraniem, makijażem i włożeniem do trumny kosztuje 1000 zł netto. To jest usługa pogrzebowa, więc dochodzi do tego 8 proc. VAT. Wiem, że niektórzy wciąż myślą, że taka usługa kosztuje kilka tysięcy złotych – mówi Habowski.

– Koszt użytej chemii to 100 zł, sama balsamowanie zajmuje godzinę pracy, z ubraniem i makijażem z własnymi kosmetykami około dwóch godzin. Uważam, że stawka 1000 zł za pełne przygotowanie ciała do godnego pochówku to nie jest wygórowana cena – dodaje.

I wskazuje, że pomimo aspektów wizualnych i estetycznych w balsamacji chodzi też o to, by ciało było przede wszystkim "bezpieczne" do pożegnania przez żywych bliskich. – Po zabiegu wydajemy rodzinie ciało zdezynfekowane z zewnątrz i z wewnątrz, jest ono pozbawione wszelkich możliwych chorób zakaźnych, nie ma również tego tzw. jadu trupiego, czyli nieprzyjemnego zapachu – precyzuje nasz rozmówca.

– W naszej pracy musimy sprostać oczekiwaniom żywych, tym bardziej że w pożegnaniach zmarłych uczestniczą także dzieci. Siedzi nam w głowie to, by dać z siebie maksimum, by później dziecko nie powiedziało, że babcia czy dziadek źle wyglądali w trumnie i żałują, że ich zobaczyli po śmierci – zaznacza.

"Umarły nic złego nam nie zrobi"

Przed każdym zleceniem Habowski robi najpierw wywiad środowiskowy w rodzinie. – Dobrze, jeżeli rodzina przekaże też zdjęcie zmarłego, żeby było się na czym wzorować. Sama rozmowa to nie wszystko, poza tym człowiek jest omylny, a zdarza się, że dziennie rozmawiam z kilkoma rodzinami. Więc zawsze mam przy sobie kartkę i długopis, i proszę o zdjęcie – mówi.

Przez kilkanaście lat nigdy nie przytrafiła mu się pomyłka. – Kiedy przychodzi do mnie rodzina, to do ubrań spinaczem przypinam kartkę z informacjami i dołączam zdjęcie. Wszystko spisuję – podkreśla.

Artur Habowski przyznaje też, że nigdy nie szokował go widok zmarłego. Chociaż przyznaje, że to tego zawodu trzeba być odpornym psychicznie.

– Zawsze mówię, że bać się trzeba żywych, a nie umarłych. Umarły nic złego nam nie zrobi. Ta praca daje naprawdę dużo satysfakcji, chociaż żyjemy w cieniu, bo jeśli są jakieś podziękowania od bliskich, to otrzymują je zazwyczaj zakłady pogrzebowe, które są na pierwszej linii kontaktu. Nie mam z tym jednak żadnego problemu – mówi.