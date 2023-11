Nie masz co czytać? Ta strona z ebookami to kopalnia bestsellerów (i promocji!)

Szukacie okazji, aby uzupełnić zapasy książek na jesienno zimowe wieczory? 12. urodziny internetowej księgarni ebookpoint to idealna okazja.

Fot. 123rf.com / lightfieldstudios

Ksiegarnia ebookpoint to jedna z największych księgarń internetowych, która ma dla swoich Czytelników ofertę ebooków, audiobooków i książek sięgającą niemal 100 tysięcy tytułów. Wśród nich czekają bestsellery największych polskich wydawców, takich jak Czarne, Agora, Wydawnictwo Literackie, Marginesy, Poznańskie czy Rebis, a także mnóstwo promocji i okazji na ebooki.

Z okazji 12. Urodzin przygotowali naprawdę dużą akcję, w której przecenionych zostanie ponad 60 tysięcy tytułów! Ceny startują już od 6,90zł. Promocyjne zasoby są spore, dlatego postanowiliśmy wam ułatwić selekcję. Oto nasze top pięć urodzinowych propozycji.

Zanim jednak przejdziemy do polecanych tytułów, koniecznie musimy opowiedzieć wam dwóch innych niespodziankach, jakie ebookpoint przygotował z okazji swoich urodzin.

Pierwsza, to darmowe ebooki. Aby otrzymać wybraną książkę, wystarczy kliknąć w link, wypełnić formularz kontaktowy i zaznaczyć, która pozycja najbardziej do nas przemawia. A jest z czego wybierać, zwłaszcza że gratisowa czwórka ma charakter poradnikowo-turystyczny. Jeśli też należycie do tych, którzy jesienne wieczory spędzają na snuciu planów na kolejny rok - koniecznie sprawdźcie tę ofertę.

Druga niespodzianka jest może nieco bardziej wymagająca, ale i nagrody są tego wysiłku warte. W ramach konkursu z okazji swoich 12. urodzin, ebookpoint sprezentuje trzem, najbardziej kreatywnym, uczestnikom zestawy czytników oraz bonów na zakupy w sklepie. W czym ma się jednak przejawiać wspomniana kreatywność?

Zadanie polega na stworzeniu kolażu. Technika jest dowolna: możecie rysować, łączyć ze sobą zdjęcia, cytaty, czy złote myśli z wybranych książek. Ważne, żeby praca nawiązywała do 12. urodzin ebookpoint. Musi też zostać opatrzona hashtagiem #12stkaEbookpoint. Prace można nadsyłać do 19. listopada, a pełen regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Zanim jednak zabierzecie się do pracy, może warto chwilę odpocząć przy dobrej książce. Mamy dla Was kilka propozycji spośród tysięcy zrabatowanych ebooków i audiobooków, na które warto zwrócić uwagę - Oto nasza lista urodzinowych pozycji (w urodzinowych cenach).

1. Stephen King, “Holly”

“Nie mogłem pozwolić Holly Gibney odejść” - tak o bohaterce swojej najnowszej powieści mówi jej autor. Stephen King jest znany z tego, że pieczołowicie konstruuje swoje literackie uniwersum, jak również z tego, że nigdy nie wiadomo, na którą z postaci postanowi skierować światło reflektorów.

Holly Gibney po raz pierwszy pojawiła się w “Panu Meercedesie”. Potem można było ją spotkać również w “Znalezione nie kradzione” a ostatnio w “Outsiderze”. W każdej z tych książek odważna śledcza odgrywała swoją rolę, jednak dopiero teraz jej talent ma szansę w pełni rozbłysnąć - zwąłszcza że zadanie, jakie postawił przed nią mistrz literatury grozy, nie będzie łatwe.

Holly otrzyma zadanie odnalezienia zaginionej dziewczyny. Misja nie będzie jej w smak: ma sporo własnych, osobistych kłopotów. Jednak jak to w książkach Kinga bywa, “coś” sprawi, że nie będzie mogła odmówić. Nos jej nie zawiedzie, bo prędzej niż później czeka ją konfrontacja z ekscentryczną parą staruszków. Para wydaje się przmemiła - chyba że ośmielicie się zacząć grzebać w ich “szafie”. Czyżby skrywała ona metaforyczne (lub nie) trupy?

2. Ken Follet, “Zbroja światła”

Jego powieści opowiadają o losach świata. I choć trudno o bardziej złożoną materię, Ken Follet potrafi opowiadać o niej tak, aby skonstruować globalny bestseller. Nie jeden, warto nadmienić. Obecnie licznik sprzedaży jego książek zatrzymał się przy 188 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieści Folleta można czytać w 40. językach.

Najnowsza powieść “Zbroja światła” to zwieńczenie cyklu “Filary Ziemi’, którego początek sięga czasów średniowiecza. Tym razem Follet przenosi nas do Anglii okresu rewolucji przemysłowej. Przez pryzmat doświadczeń jej mieszkańców pokazuje, jakie piętno może odcisnąć chciwość i zawiść, generowana osiągnięciami postępu technicznego.

“Rewolucja widziana oczami zwykłych ludzi” - jeśli fabułę “Zbroi światła” chcieć zamknąć w jednym zdaniu, brzmiałoby ono właśnie tak.

3. Zyta Rudzka, “Ten się śmieje, kto ma zęby”

Jeśli szukacie opowieści, która mówiąc wprost, da wam kopa do działania i stanie się dowodem na to, że pokłady wewnętrznej siły można odkryć w sobie w każdej sytuacji, to książka Zyty Rudzkiej jest dla was.

Opowieść jest nieszablonowa: oto Wera, fryzjerka męska, mająca za sobą lat doświadczenia, konfrontuje się ze śmiercią ukochanego męża.

- Moja bohaterka straciła miłość, męża, pracę. Niewielki dorobek wyprzedała na bazarze. Ale Wera jest nie do zdarcia. Nie celebruje utraty. Nie chce być wdową ani ofiarą. Kocha, kogo chce, i żyje, jak chce, stąd jej siła. Spotykam ciągle takie kobiety - chciałam oddać im głos - tłumaczy swój wybór postaci autorka.

Wera, choć silna i niezależna, staje przed sporym wyzwaniem: otóż szanowny małżonek, były dżokej, niestety nie posiada odpowiedniego do okoliczności stroju. Wera staje przed wyzwaniem znalezienia butów oraz garnituru dla nieboszczyka, co, biorą pod uwagę obecny stan jej posiadania, nie będzie łatwe.

Zaskakująca w treści i formie książka Zyty Rudzkiej zdecydowanie zasługuje na waszą uwagę, zwłaszcza jeśli potraficie docenić mistrzostwo słowa, jakim niewątpliwie włada autorka.

4. Kamil Iwanicki, “Familoki. Śląskie mikrokosmosy. Opowieść o mieszkańcach ceglanych domów”

Śląsk skrywa wiele tajemnic. Spora część z nich ma swoje źródło właśnie w robotniczych osiedlach, zbudowanych z ceglanych, siermiężnych domów. Familoki, bo o nich mowa, to tak samo wyraźmy symbol Śląska, jak kopalniane szyby, wyrastające ponad krajobraz, czy hałdy, piętrzące się niczym osobliwe góry.

Kamil Iwanicki, silesianista, pomysłodawca i twórca projektu Familoki, pragnie przybliżyć nam historię robotniczych kolonii, które muszą mierzyć się z wieloma stereotypami - z jednej strony tymi negatywnymi (“miejsca, do których po zmroku się nie zagląda”) czy przesadnie romantycznymi (“sielankowy Nikiszowiec, idealne tło dla selfie”).

Wyprawa, na którą zabiera nas Iwanicki nie ma w sobie nic z bajki: wchodzimy do prawdziwego świata prawdziwych ludzi - zarówno tego współczesnego, jak i tego, który dawno przeminął. Jak wyglądało prawdziwe życie w familoku? Sprawdźcie koniecznie.

5. Feliks Krup, “Sztuczna inteligencja od podstaw”

Książka dla odważnych: jeśli macie ochotę zgłębić tajniki algorytmów, kierujących sztuczną inteligencją, oto najlepsza do tego okazja. Warto jednak zaznaczyć, że “Sztuczna inteligencja od podstaw” nie jest pozycją typowo popularnonaukową.

Autor wchodzi w zagadnienie naprawdę głęboko, poruszając się w gąszczu takich pojęć, jak: algorytm genetyczny, algorytm mrówkowy, systemy ekspertowe czy sztuczne życie.

Z drugiej strony, książka Feliksa Krupa jest skierowana do osób “posiadających podstawowe umiejętności matematyczne”, a nie do ekspertów w dziedzinie, więc śmiało, dajcie jej szansę.

Korzyści z lektury mogą być ogromne: czytelnik ma bowiem szansę zyskać wiedzę, która pozwoli optymalizować, a nawet tworzyć własne systemy sztucznej inteligencji.

6. Agnieszka Kozak, Jacek Wasilewski; “Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie”

Niektóre słowa pamiętamy do końca życia. Pozornie nieznaczące, wypowiadane mimochodem, czasem nawet w dobrej wierze - dyscyplinujące, przywołujące do porządku, pokazujące miejsce w szeregu. Tymczasem te “zaklęcia” z dzieciństwa potrafią działać na nas jeszcze długo po tym, jak przekroczymy próg dorosłości.

Agnieszka Kozak i Jacek Wasilewski tłumaczą, jak zrzucić z siebie ten zły urok. Tłumaczą, że nikt z nas nie jest bezbrony wobec słów-zaklęć, że istnieją metody, dzięki którym można przepracować te głęboko zakorzenione niepokoje. Jak? Za pomocą innych słów. Jak przekonują bowiem autorzy: “Słowa mają moc. Niszczącą lub uzdrawiającą. I tylko od nas ostatecznie zależy, do których się odwołamy”.

Nie przegapcie innych ebooków w atrakcyjnych cenach. Informacje o obowiązujących promocjach znajdziecie tutaj.