Gotowy do działania w każdych warunkach. Sprawdzamy laptop LG gram Style 16

Tak lekko, że nawet nie czujesz, gdy go nosisz. A czy odczujesz poprawę swojej pracy, gdy z niego skorzystasz? Sprawdzamy.

Jak pracuje się z laptopem LG gram Style 16? Fot. materiały prasowe

LG gram Style 16-cali to najnowszy laptop z rodziny LG gram. Seria zyskała grono fanów dzięki swojej charakterystycznej cesze, której zawdzięcza nazwę - są leciutkie, a nowy model waży ledwo 1,25 kilogramy. A to nie jest jedyna zaleta.

Stworzony do podróży

Piórkowa waga to oczywisty profit, gdy jesteśmy często w drodze. Każdy, kto pracuje mobilnie, zna inne minusy laptopów w warunkach terenowych: przy zbyt ostrym słońcu nic nie widać, sprzęt uruchamia się za wolno, bateria zawodzi w najgorszym możliwym momencie… są to bolączki, które LG gram Style 16 również rozwiązuje bez pudła.

16-calowy (czyli 40,6 cm) ekran OLED 16:10 wyposażony jest w antyodblaskową matrycę, dzięki czemu możemy pracować i oglądać materiały w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dnia. Nie ma najmniejszych problemów z jasnym światłem słonecznym, zachowując czytelność w wysokiej rozdzielczości 3200*2000. Z tym laptopem nie musimy rozglądać się za cieniem, aby poświęcić się pracy albo cieszyć multimediami.

Zalety technologii OLED

Mocne kontrasty i ostre detale zachowuje dzięki samoświecącym pikselom i głębokiej czerni, kolory pozostają wiernie odwzorowane. W połączeniu z dużym ekranem zapewnia to przyjemne doświadczenia z każdym filmem, dzięki technologii samoświecących się pikseli OLED przeniesionej wprost z telewizorów.

Nawet jeśli zapomnimy słuchawek czy przenośnego głośnika, satysfakcjonujący przestrzenny dźwięk zapewniają głośniki Dolby Atmos. Są one umieszczone od spodu laptopa, co warto mieć to na uwadze przy ustawianiu go.

Jeśli chcemy podłączyć dodatkowe urządzenia, mamy do dyspozycji dwa porty USB-C, jeden USB-A, jeden na kartę microSD i wejście jack na słuchawki czy głośniki. Nie trzeba za to dobierać kamery ani mikrofonu. Laptop posiada wbudowaną kamerę internetową FHD IR z funkcją rozpoznawania twarzy i podwójnym mikrofonem.

Gotowy do działania

Z doświadczenia wiemy, że podczas dynamicznej pracy, szczególnie w ruchu, liczy się też gotowość laptopa do działania. I na tym polu LG gram Style 16 nie zawodzi, uruchamia się błyskawicznie. W połączeniu z lekką wagą wystarczy go chwycić i możemy od razu pracować. Urządzenie posiada certyfikat Intel® Evo™, czyli gwarancję, że spełnia standardy klasy premium.

Akumulator ma również gwarancję wydajności. Powinien wystarczyć na ponad 14 godzin pracy biurowej, albo ponad 12 godzin oglądania multimediów bądź grania. Z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SDD z 1 TB pamięci wewnętrznej oraz procesorem Intel® Core™ i7 13. generacji zainstalowany Windows 11 Home (znany z rygorystycznych wymagań) działa płynnie.

Nie ma problemów, aby w przeglądarce włączyć wiele zakładek naraz, a do tego śledzić komunikację na służbowej aplikacji, pod ręką mając otwarty dokument tekstowy albo program graficzny. Laptop LG dźwiga to wszystko bez zadyszki. Wygodę w przeglądaniu Internetu zapewnia też wysokie odświeżanie ekranu, w 120Hz.

Obsługa, którą czuć

LG gram Style 16 to lekkie i zgrabne urządzenie, ale szczęśliwie, by zachować jego wymiary, nie oszczędzono na klawiaturze, co bywa zmorą przy lekkich laptopach. Tutaj klawisze są pełnowymiarowe i sprawiają wrażenie, że pracujemy z klawiaturą mechaniczną, a nie delikatnym plastikiem. Dostajemy do tego 3 kolumnową klawiaturę numeryczną i podświetlenie.

Touchpad o wymiarach 131.5 x 82.6mm jest niewidoczny. Czujemy go dzięki funkcji haptycznej, reagującej podświetleniem i delikatną wibracją na nasz dotyk. Jego subtelna obecność nie zakłóca wyglądu urządzenia, a my mamy dość miejsca na ręce.

Stylowy i estetyczny

Na zdjęciach sami widzicie, jak nowy laptop od LG się prezentuje. Mieniąca się, matowa powłoka nosi nazwę Aurora White i to nie bez powodu - w zależności od tego, pod jakim kątem pada na nią światło, przybiera inny odcień i cieszy oko mlecznobiałą albo fioletową poświatą. Z jakiego kąta nie spojrzymy na tego laptopa, będzie wyglądał zwyczajnie dobrze.

Najlepsze w nim, że łączy estetykę z praktycznością - wygląda elegancko i pozwala błyskawicznie zabrać się do pracy w każdych warunkach, bez martwienia się o wydajność i przestoje. LG gram Style 16 to świetny towarzysz dla zabieganych i podróżników, przy którym można zająć się obowiązkami, jak i komfortowo zrelaksować.

Znajdziecie go w sklepach z elektroniką w cenie od 9349 złotych. Warto mieć na uwadze, że w chwili publikacji tego tekstu zaczynają się wyprzedaże z okazji Czarnego Piątku oraz Święta, więc warto wypatrywać atrakcyjnych promocji na laptopa.