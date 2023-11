"Rozmrażanie" Mariah Carey na święta. Tak artystka żartuje ze swojego hitu

"All I Want For Christmas Is You" to jeden z najpopularniejszych świątecznych kawałków. W internecie od lat krążył żart, że jego wykonawczyni, czyli Mariah Carey jest "rozmrażana" w okresie Bożego Narodzenia. Wokalistka postanowiła wykorzystać ten dowcip i pokazała zabawny klip.

Mariah Carey wrzuciła nagranie zapowiadającą erę jej hitu "All I Want For Christmas Is You". Fot. PHOTOlink/ Everett Collection/ East News

Mariah Carey "rozmraża" się na święta

Rozgłośnie radiowe i głośniki w supermarketach zaczynają puszczać świąteczne hity już od listopada. Nie inaczej jest w przypadku słynnej piosenki Mariah Carey, czyli "All I Want For Christmas Is You", która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1994 roku.

Artystka postanowiła w zabawny sposób dać znać, że "ten czas" już nadszedł. Wrzuciła na swój profil na Instagramie krótki klip, w którym znajduje się w bryle lodu, a kojarzące się z Halloween postacie rozmrażają ją za pomocą suszarek do włosów, gdy data zmienia się z 31 października na 1 listopada.

Carey w roztrzaskuje lód z okrzykiem: "It's time!" (ang. "Już czas!"), czyli wersem rozpoczynającym jej słynny bożonarodzeniowy utwór. Następnie widzimy ją w ikonicznym stroju "Mikołajki", jak otoczona ludźmi ubranymi w świąteczne outfity, wykonuje swój hit.

To nie pierwszy raz, kiedy Carey żartuje z "All I Want For Christmas Is You"

https://www.instagram.com/reel/CzFtem_oImy/

Carey już w ubiegłym roku wstawiła na swój profil na Instagramie podobny zabawny klip. Na ubiegłorocznym filmie piosenkarka przeobraża się z halloweenowej wiedźmy w słodką śnieżynkę.

W 2019 roku artystka wydała również odświeżony teledysk do "All I Want For Christmas Is You", który jeszcze bardziej przedstawia bożonarodzeniowy nastrój pełen śniegu, brokatowych dekoracji i kolorowych światełek.

W tym samym roku (nieco przed Carey) na podobny ruch zdecydowało się Wham!, które wydało nowy wideoklip do "Last Christmas", czyli kolejnego bożonarodzeniowego "klasyka".

Przypomnijmy, że w 2020 roku powstała bombka choinka w kształcie... Carey. Taką ozdobą świąteczną pochwalił się Kyle Blaine (pracownik stacji CNN), który dostał od swojego męża bombkę wzorowaną na okładce płyty Carrey "Merry Christmas" z 1994 roku, na której piosenkarka siedzi na śniegu w stroju Śnieżynki. I pochwalił się zdjęciem w internecie.

Bombka na pierwszy rzut oka wydaje się w porządku, ale problemem są przede wszystkim właśnie oczy miniaturki Mariah Carey - zostały trochę krzywo namalowane. Dostrzegła to również wokalistka, która skomentowała podarunek słowami "To jest... nie przyjęcia (ale liczą się dobre chęci)" – napisała dobrodusznie diwa.