Gwiazdy polskiego show-biznesu na wiele różnych sposobów spędzały Haloween. Swoją "wersją" pochwalił się aktor Michał Mikołajczyk znany szczególnie z roli w serialu "Na wspólnej". Swoją publikacją zaskoczył wielu fanów, bowiem wystąpił... nago.

Michał Mikołajczyk na co dzień gra w serialu "Na wspólnej". Fot. Instagram / Na wspólnej

Michał Mikołajczak oprócz swojej artystycznej działalności aktywnie prowadzi też konto na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 140 tysięcy internautów. Aktor swoją najnowszą publikacją zelektryzował internet.

Gwiazdor "Na wspólnej" wrzucił fotografię, do której zapozował nago. Jedyne co ma na sobie to charakterystyczne nakrycie głowy. W opisie artysta nawiązał do zwyczaju z 31 października.

"W tym roku na Halloween wybieram tylko czapkę. I trochę błyszczącego oraz garść trawy" – napisał.

Pod kadrem pojawiło się sporo komentarzy. Nie obyło się bez żartów i komplementów. "Osz matko! Chodzisz po domach za cuksami?"; "Świetny kostium. Mega creepy"; "Powiem, że raczej straszyć nie będziesz"; "Wow, absolutnie zjawiskowy"; "Odjęło mi chwilowo mowę i wbiło w ścianę. Oryginalnie"; "Złoty chłopak, a skromny"; "Jak młody bóg" – czytamy.

Michał Mikołajczyk: kariera, życie prywatne

Przypomnijmy: Michał Mikołajczyk pochodzi z Zelowa. Jego mama pracowała jako nauczycielka i prowadziła też koło teatralne. Tam Michał jako młody chłopak chodził na zajęcia aktorskie.

Nie planował jednak swojej przyszłości w tym kierunku. Chciał iść na studia informatyczne, ale los chciał, że przypadkiem wylądował na egzaminach do łódzkiej Filmówki. Stało się tak, gdy towarzyszył swojej koleżance podczas konsultacji dla kandydatów.

Dostał się na uczelnie, ale nie skończył tam studiów. Wyrzucono go, bo jak twierdzi – nie bał się mówić to, co myśli. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie dostał się na Akademię Teatralną i ją już skończył.

Tuż po zakończeniu edukacji zaczął pracować w teatrach. Związał się m.in. z Teatrem Rozmaitości, a potem z Teatrem Współczesnym i Teatrem STU w Krakowie.

Jego kariera nabrała tempa, gdy osadzono go w serialu "Na wspólnej". Występował też m.in. w "Prawie Agaty", "Ojcu Mateuszu" czy "Komisarzu Aleksie". Od czasu do czasu pojawiał się na dużym ekranie.

Zagrał w "Underdog" (2019), "Na bank się uda" (2019) czy kontrowersyjnej produkcji "365 dni" (2020) na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Wraz z coraz większą popularnością zaczęto zapraszać Mikołajczyka do telewizyjnych show. I tak aktor wziął udział w "Agencie" oraz "Tańcu z gwiazdami".

Prywatnie Michał Mikołajczyk od dwóch lat spotyka się z Edytą Zając, byłą żoną Jakuba Rzeźniczaka.