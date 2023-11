Na ten mecz czekali wszyscy: Iga Świątek miała zmierzyć się w półfinale turnieju WTA Finals z liderką rankingu Aryną Sabalenką. Niestety, szalejąca w Cancun ulewa zmusiła organizatorów do przerwania spotkania po zaledwie trzech gemach. Cały turniej zostanie przedłużony o jeden dzień.

Deszcz w Cancun uniemożliwił rozegranie całego meczu Igi Świątek i Aryny Sabalenki Fot. Fernando Llano/Associated Press/East News

Na to spotkanie czekali wszyscy: w półfinale WTA Finals stanęły naprzeciwko siebie Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka. Stawką był nie "tylko" awans do finału turnieju w meksykańskim Cancun, ale też szansa powrotu na szczyt rankingu WTA dla Świątek – wygrany mecz otworzy przed nią drogę do odebrania pierwszego miejsca Białorusince.

– W meczu z Aryną nigdy nie jest łatwo. Dam z siebie wszystko. Skupię się na sobie i na tym, co chcę robić na korcie. Zwykle mamy takie mecze, które są ekscytujące i naprawdę trudne, zarówno psychicznie, jak i fizycznie – powiedziała Świątek przed spotkaniem.

Niestety, doskonałe zawodniczki nie miały szans w starciu z pogodą, która nie po raz pierwszy dała się we znaki w Cancun – szalejący wiatr i deszcz stały się w ostatnich dniach niechlubnym znakiem rozpoznawczym rozgrywanego w Meksyku turnieju.

Z uwagi na ulewę starcie Świątek - Sabalenka zostało ostatecznie przerwane po trzech gemach i przy stanie 2:1 dla Polki. Zawodniczki nie powróciły już na kort, zaś organizatorzy przekazali, że mecz został przełożony.

Mecz Świątek - Sabalenka przełożony. Kiedy zostanie wznowiony?

Ostatecznie cały turniej WTA Finals zostanie przedłużony o jeden dzień. Świątek i Sabalenka powrócą na kort w niedzielę 5 października ok. godziny 22 czasu polskiego, po zakończeniu trzech spotkań deblowych.

