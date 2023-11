Afera po ostatnim odcinku "The Voice of Poland". "Daniel to wasz nowy pupilek?"

Wyemitowany w sobotę (4 listopada) na antenie TVP2 ostatni odcinek "The Voice of Poland" wzbudził kontrowersje. Z programu odpadła bowiem typowana na zwyciężczynię Martyna Lasiecka. W programie został natomiast tancerz znany z występów w TVP. "Daniel to wasz nowy pupilek?" – ironizują internauci w komentarzach.

Burza po odcinku "The Voice of Poland", w którym odpadła Martyna Lasiecka. Fot. Paweł Wodzyński/ East News

Martyna Lasiecka odpadła z "The Voice of Poland"

Ostatni odcinek "The Voice of Poland" wzbudził kontrowersje ze względu na sytuację, do jakiej doszło w drużynie Lanberry. Do kolejnego etapu przeszedł bowiem tancerz Daniel Borzewski, natomiast z programem pożegnała się Martyna Lasiecka, która była faworytką do wygranej wielu osób.

Chociaż o tym, kto zostanie w talent show, decydują widzowie, fani programu uważają, że doszło do "ustawki". Podejrzewają, że Borzewski został "przepchnięty" ze względu na to, że występował jako tancerz na wielu imprezach TVP.

"Jak to możliwe, że Daniel przeszedł głosami widzów, jak tysiące osób pisze, że nie powinien nawet dostać się do odcinków na żywo", "Porażka. Odpadła Martyna, która potrafi śpiewać, a został Daniel, któremu muzyka w śpiewie nie przeszkadza" – czytamy w komentarzach.

"Czyli Daniel to wasz nowy pupilek? Już tylko "Sylwester marzeń", a potem do Szwecji na Eurowizję", "Tancerzyk, co pracuje w TVP, przepychany jest chyba po znajomości" – komentują inni.

Kontrowersje wokół znajomego Justyny Steczkowskiej

Przypomnijmy, że jeszcze na etapie eliminacji we wrześniu tego roku jeden z odcinków talent show emitowanego na antenie TVP2 wzbudził podobne emocje. Chodziło mianowicie o Łukasza Darłaka, który z zawodu jest stylistą-fryzjerem.

Jedną z osób, która zadecydowała o jego przyjęciu do programu była Justyna Steczkowska. Darłak ostatecznie zdecydował się także na dołączenie właśnie do jej drużyny.

"Serce i całe moje ciało podpowiada mi, że idę do Justyny" – oznajmił z radością. Pomimo pojawiających się nieczystości, Steczkowska chwaliła szeroką rozpiętość jego głosu, zapowiadając intensywną pracę nad przygotowaniami do kolejnego etapu programu.

"Internetowi detektywi" szybko jednak wyśledzili, że Darłak chwalący się tym, że jest "fryzjerem gwiazd", ma pewne koneksje ze Steczkowską. Jak się bowiem okazało, jego salon regularnie odwiedza siostra piosenkarki Magda Steczkowska.

"Ale weźcie pod uwagę to, że ten chłopak jest fryzjerem siostry Justyny Steczkowskiej. Więc podejrzewam, że szepnęła słówko lub dwa i dadzą mu się chwilę pobawić, ale zaraz odpadnie z wiadomych względów", "W tym programie jest kumoterstwo, chyba rozumiecie" – można było przeczytać w sekcji komentarzy pod materiałem z występu uczestnika na platformie YouTube. Łukasz Darłak odpadł z programu dwa tygodnie temu.