Tylko w co czwartym domu w Polsce rozmawiamy o emocjach. Kampania „Dom zaczyna się od serca”

W co trzeciej rodzinie w Polsce nie mówi się o problemach, a o emocjach i uczuciach rozmawia z bliskimi tylko 24% młodych osób – tak wskazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Pepco. W odpowiedzi na wyzwania komunikacyjne w środowiskach domowych - marka ogłasza kampanię społeczną „Dom zaczyna się od serca”, która ma zachęcić do rozmów z bliskimi szczególnie na trudne tematy.

Raport o rozmowach od serca

Kryzys zdrowia psychicznego młodych osób wpływa na komfort codziennego życia w wielu rodzinach w naszym kraju. Firma Pepco postanowiła sprawdzić, jak dużym i aktualnym wyzwaniem jest codzienna komunikacja domowników, szczególnie na linii dziecko-rodzic lub opiekun.

W tym celu przeprowadziła badania społeczne, angażujące dzieci i nastolatków pomiędzy 9 i 12 oraz 16 i 18 rokiem życia1, ale także ekspertów pracujących na co dzień w organizacjach i fundacjach wspierających dzieci. Lektura raportu pozwala, szczególnie dorosłym, na poznanie perspektywy młodych osób na problem, który ma fundamentalny wpływ na komfort codziennego życia.

Rozmawiamy głównie o potrzebach materialnych

Z przeprowadzonych badań wynika, że emocje i uczucia są na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o poruszane w domu tematy – ze swoimi bliskimi rozmawia o nich jedynie 24% młodych osób. Jednocześnie aż 44% nastolatków uważa, że w ich domach dzieje się to za rzadko. Co więcej, prawie jedna trzecia nastolatków (28%) twierdzi, że nie ma w rodzinie osoby, która szczególnie dba o to, aby poruszać tematy związane z ich emocjami. Niewiele więcej niż o emocjach rozmawia się o potrzebach – temat ten deklaruje tylko 32% młodych osób. O radzeniu sobie z problemami rozmawia już tylko 2% osób, podobnie jak o swoich planach na przyszłość i o rozwoju.

Martwiący jest też fakt, że tematy związane z poczuciem szczęścia są wskazywane tylko przez co trzeciego nastolatka (32%) – to pokazuje, że w polskich domach nie uczymy się identyfikowania pozytywnych uczuć. Oprócz tego, co trzeci nastolatek (35% badanych) uważa, że w jego domu nie mówi się o swoich problemach, a 41% stwierdza brak większego zrozumienia ze strony domowników.

– Wyniki niniejszego badania dzieci wskazują, że rozmowa z rodzicami jest dla nich niebywale istotna. Choć warto przyjrzeć się temu o czym dzieci najczęściej rozmawiają – komentuje wyniki badań Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, psychotraumatolożoka i liderka Koalicji na rzecz MŁODYCH GŁÓW przy Fundacji UNAWEZA. – Emocje nie są tematem, który jest poruszany priorytetowo, podobnie jak rozmowa o faktycznych potrzebach dzieci. Dzieci biorące udział w badaniu mają kłopoty w nazywaniu swoich emocji. Często mylą potrzeby ze strategiami ich zaspakajania, a co istotne nie rozumieją, dlaczego rodzice nie zgadzają się na ich realizację. W domach najczęściej rozmawia się przy posiłkach i to na tematy bieżących spraw jak szkoła, obowiązki czy to, co danego dnia się wydarzyło.

Dom zaczyna się od serca

W odpowiedzi na ten problem społeczny Pepco przygotowało kampanię społeczną „Dom zaczyna się od serca”, która ma zachęcić rodziny do budowania silniejszych relacji. Pierwszym elementem kampanii jest film, w którym cytowane są wypowiedzi najmłodszych uczestników badania o ich środowisku domowym. W ich treści odbijają się zarazem trudności, na jakie natrafiają dzieci w rozmowie z rodzicami lub opiekunami, jak i radość, jaką można czerpać z domowych relacji. Aby ułatwić rozmowę, w ramach kampanii przygotowano również talię kart stworzonych przez Dagmarę Teczke, psycholożkę i psychoterapeutkę specjalizującą się w pracy z dziećmi.

Karty zawierają proste, ale bardzo ważne pytania, dzięki którym domownicy mogą porozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach. Gra może stanowić pierwszy krok do wprowadzenia w naszą codzienność otwartych, szczerych rozmów. Jest ona dostępna na stronie akcji https://domzaczynasieodserca.pepco.eu/ – w wersji do pobrania i samodzielnego wydruku, a także w wersji do rozgrywki online.

– Kryzys zdrowia psychicznego wśród polskiej młodzieży jest coraz lepiej diagnozowany i coraz częściej nagłaśniany, w czym ważną rolę odegrała w tym roku m.in. publikacja raportu MŁODE GŁOWY fundacji UNAWEZA. Zależało nam, by tę perspektywę pogłębić i sprawdzić, jak młodzi ludzie czują się w swoich domach i co jest dla nich ważne w relacjach z opiekunami. W tym celu powstała kampania „Dom zaczyna się od serca” – mówi Katarzyna Wilczewska, head of corporate communication Pepco. – Poprawa losu dzieci pozostaje dla nas ważnym zagadnieniem od lat. Wspólnie z naszymi partnerami społecznymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacją Świętego Mikołaja, Fundacją Atalaya, Fundacją Happy Kids czy Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce realizujemy długofalowe projekty wsparcia młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieramy także Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, bo głęboko wierzymy, że każda młoda osoba zasługuje na szczęśliwe życie.

