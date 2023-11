D onald Tusk przyjechał w poniedziałek do Wrocławia, żeby spotkać się z mieszkańcami Jagodna. To osiedle, gdzie była najdłuższa kolejka do głosowania w czasie wyborów parlamentarnych. Lider PO przed spotkaniem z mieszkańcami zjadł oczywiście pizzę w kultowym już miejscu, które "dokarmiało" w nocy z 15 na 16 października głosujących.





Tusk odwiedził Jagodno we Wrocławiu. "Zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy"

Natalia Kamińska

