Perry i Bloom po raz pierwszy pokazali córkę. Wokalistka zwróciła się do niej podczas koncertu

Kamil Frątczak

K aty Perry nieustannie koncertuje w Las Vegas. Podczas jednego z jej ostatnich koncertów pojawiła się jej 3-letnia córka. Piosenkarka postanowiła prosto ze sceny skierować do swojej pociechy czułe słowa. Teraz do sieci wyciekły zdjęcia małej Daisy. To pierwszy raz, kiedy wokalistka publicznie pokazała swoją córeczkę.