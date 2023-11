Jesteś właścicielem starego odkurzacza marki Hoover? Zobacz, co możesz wygrać

HFX to nowość od marki Hoover, która od 115 lat słynie z produkcji odkurzaczy. Z Hoover HFX użytkownik odkurzy nie tylko podłogę i dywany, ale także trudno dostępne narożniki i zakamarki. Sprzątanie będzie bardziej precyzyjne, a samo użytkowanie wygodniejsze i higieniczne. W związku z premierą nowego modelu marka Hoover ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest właśnie najnowszy odkurzacz Hoover HFX.

Mat. prasowe

Sprawdzi się w każdym domu

Hoover to twórca pierwszego odkurzacza i od zawsze wprowadza na rynek produkty wsłuchując się w potrzeby konsumentów. Odkurzacz HFX wyposażony został w wygodne końcówki, które pozwolą dotrzeć w każdy zakamarek. Główna szczotka z napędem elektrycznym perfekcyjnie radzi sobie z każdym typem powierzchni. Elektryczny napęd wałka potęguje efektywność odkurzania, a sama ssawka posiada niezawodne odbojniki, które nie zostawiają śladów na listwach podłogowych.

Szczególną uwagę warto zwrócić na opatentowaną przez producenta szczotkę 360° CORNER GENIE™. Odpowiednio wyprofilowana końcówka sprawia, że czyszczenie narożników nawet z najmniejszych okruszków nie będzie już problemem. Odkurzacz zaprojektowany jest w taki sposób, by wszystkie trudno dostępne miejsca do oczyszczenia były w zasięgu ręki. Specjalna rura flexi zegnie się w zależności od potrzeb, dzięki czemu, bez konieczności schylania się, odkurzenie podłogi pod łóżkiem lub innymi meblami będzie znacznie wygodniejsze.

Jeśli miejsce jest zbyt ciemne oświetlenie ledowe doświetli przestrzeń, dzięki temu wszystkie nieczystości będą widoczne, a samo sprzątanie będzie bardziej precyzyjne. Producent pomyślał również o właścicielach czworonogów. Do usuwania sierści zwierząt z miękkich powierzchni idealnie sprawdzi się mini elektro-szczotka.

W przypadku podłóg i dywanów odpowiednia będzie szczotka Anti-Twist z mechanizmem automatycznego czyszczenia, który zapobiega blokowaniu wałka przez owijające się wokół niego włosy, sierść i włókna przekazując je bezpośrednio do pojemnika. W zestawie znajduje się również mini ssawka do skutecznego czyszczenia zanieczyszczeń z poduszek i innych powierzchni materiałowych, a także końcówka 2w1 do odkurzania różnych typów przestrzeni jak meble tapicerowane lub grzbiety książek.

Wygodna konstrukcja i łatwe przechowywanie

Odkurzacz wyposażony jest w wymienny akumulator, który można w łatwy sposób ładować bezpośrednio na nim lub osobno. Wydajna bateria 4000 mAh osiąga 100% mocy w ciągu 3,5 godziny ładowania i bez problemu wystarczy do posprzątania całego mieszkania na jednym ładowaniu. Poziom naładowania baterii widoczny jest na intuicyjnym wyświetlaczu. Panel sterowania pokazuje wskaźnik naładowania baterii, czas pracy, wszystkie tryby odkurzania oraz bieżące powiadomienia, w tym o konieczności wyczyszczenia filtra.

Jeśli podczas sprzątania potrzebna jest chwila przerwy w każdym momencie można bezpiecznie zaparkować urządzenie w pozycji pionowej. Pozwala na to konstrukcja Park&Go. Po zakończonym sprzątaniu, dzięki systemowi Throw-Off wystarczy jeden przycisk, by pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń z pojemnika bez konieczności ręcznego opróżniania. Hoover HFX jest również łatwy w przechowywaniu. Odkurzacz może być złożony i umieszczony w najmniejszych przestrzeniach domu, zaparkowany w pozycji pionowej lub zawieszony na uchwycie ściennym nawet za drzwiami. Głębokość na wieszaku to zaledwie 15 cm.

Odkurzacze Hoover z serii HFX posiadają 5-cio letnią gwarancję. Objęte są także promocją SATYSFAKCJA GWARANTOWANA. Użytkownik ma czas na to, aby wypróbować urządzenie u siebie w domu. Jeżeli produkt nie sprosta oczekiwaniom można go oddać otrzymując zwrot pieniędzy. Szczegóły dostępne są na stronie: www.registerhoover.com/sda-warranty/

Wygraj Hoover HFX

W wielu domach wciąż użytkowane są dawne modele Hoover. Marka chce sprawdzić, ile lat ma najstarszy działający odkurzacz w Polsce i w związku z tym na swoim profilu na facebooku ogłasza konkurs pt.: „Poszukujemy najstarszego działającego odkurzacza Hoover w Polsce”. Zdjęcia wraz z podaniem roku odkurzacza można umieszczać pod postem konkursowym dostępnym na stronie: Konkurs Hoover

Nagrodą w konkursie jest najnowszy model Hoover HFX. Zgłoszenia można wysyłać do 22.11.2023 do godz. 00:00.

Więcej informacji na temat Hoover HFX: https://www.hoover-home.com/pl_PL/promocje/testuj-odkurzacz-pionowy-hfx-przez-90-dni/