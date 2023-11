Rodowicz nie owijała w bawełnę. Krótko podsumowała orędzie prezydenta Dudy

Niedawno spore zamieszanie wywołało orędzie Andrzeja Dudy, który zdecydował się powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Wystąpienie prezydenta Polski krótko, lecz wymownie postanowiła skwitować Maryla Rodowicz. Wokalistka ponownie zaskoczyła swoją wypowiedzią.

Maryla Rodowicz wymownie podsumowała orędzie Andrzeja Dudy Fot. instagram.com / @mary_la_la

Maryla Rodowicz jakiś czas temu udzieliła wywiadu, w którym dobitnie wyraziła swoje zdanie na temat sytuacji politycznej w naszym kraju. Wówczas okazało się, że wokalistka jest przeciwna nagonce na osoby ze społeczności LGBT+, za którą od kilku lat stoi TVP i PiS. Gwiazda wspomniała słowa prezydenta naszego kraju, który bez mrugnięcia okiem poniżył osoby homoseksualne.

– Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?! Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre – przyznała w rozmowie z Plotkiem.

Wówczas Rodowicz podkreśliła wówczas, że chciałaby porażki Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. – To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory. Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać, z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę – podsumowała.

Przypomnijmy, że Rodowicz przed wyborami nie zdradziła, na kogo odda swój głos. Sądząc jednak po jej ostatniej wypowiedzi dla wspomnianego portalu, nie jest fanką ugrupowania, które sprawuje władzę w naszym kraju. W ostatnim czasie nie zamierzała jednak poruszać tego tematu, najprawdopodobniej przez wzgląd na swoje zobowiązania związane z Telewizją Polską.

Jednak do sytuacji politycznej w naszym kraju odniosła się w komentarzach pod swoim postem dotyczącym poczynań Igi Świątek.

"Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu finałowego Igi Świątek – moim zdaniem jest w super formie. Gra inteligentnie, widzi wszystko na korcie, poprawiła bardzo serwis. Nie mam słów. Iga jest w fantastycznej formie, jest najlepsza. Życzę jej wygranej. Za chwilę wejdą zawodniczki na kort. Jazda, Iga, jazda!" – czytamy.

Jak poinformowało Radio Zet, w sekcji komentarzy jeden z fanów postanowił zapytać 77-latkę co myśli na temat orędzia Andrzeja Dudy. "Marylo, skomentuj jeszcze formę i decyzję prezydenta" – miał brzmieć komentarz. Artystka nie owijała w bawełnę. Krótko, lecz rzeczowo postanowiła odpowiedzieć na zadane pytanie, podsumowując wystąpienie prezydenta. "Szkoda gadać" – miała napisać Rodowicz. Niestety komentarz zniknął z profilu wokalistki.