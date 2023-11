K iedy do zmian w TVP w końcu dojdzie, a pracownicy telewizji będą chcieli zasłonić się zmienianymi naprędce umowami, będą musieli liczyć się, że sąd je zwyczajnie unieważni. Zwraca na to uwagę Borys Budka. W reakcji na doniesienia o nerwowych zmianach w zapisach umów, które wydłużają okres wypowiedzenia, odwołuje się do kodeksu postępowania cywilnego. – Wiele z tych rzeczy da się odkręcić włącznie z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych korzyści – komentuje.





Co dalej z hojnymi umowami dla gwiazd TVP? Budka nie ma wątpliwości: Oddadzą pieniądze

Dorota Kuźnik

Kiedy do zmian w TVP w końcu dojdzie, a pracownicy telewizji będą chcieli zasłonić się zmienianymi naprędce umowami, będą musieli liczyć się, że sąd je zwyczajnie unieważni. Zwraca na to uwagę Borys Budka. W reakcji na doniesienia o nerwowych zmianach w zapisach umów, które wydłużają okres wypowiedzenia, odwołuje się do kodeksu postępowania cywilnego. – Wiele z tych rzeczy da się odkręcić włącznie z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych korzyści – komentuje.