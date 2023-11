Słynny obraz Pabla Picassa z 1932 roku "Kobieta z zegarkiem" ("Femme à la montre") został sprzedany na aukcji. Nabywca kupił go za ponad 138 milionów dolarów, ale to wcale nie najdroższe dzieło słynnego hiszpańskiego malarza. Kim jest bohaterka portretu Marie-Thérèse Walter? Jej związek z Picassem był kontrowersyjny.

"Kobieta z zegarkiem" Pablo Picasso to drugie najdroższe dzieło Pabla Picassa Fot. Angela Weiss/AFP/East News

Portret muzy i sekretnej kochanki Pablo Picasso został sprzedany w środę wieczorem za 139,4 mln dolarów (ok. 580 milionów złotych) na aukcji w Nowym Jorku. Namalowany w 1932 roku obraz "Femme à la montre" ("Kobieta z zegarkiem") został opisany przez dom aukcyjny Sotheby's jako "klejnot w koronie" liczącej 120 dzieł sztuki kolekcji Emily Fisher Landau, jednej z największych kolekcjonerek sztuki XX wieku.

Obraz Picassa osiągnął większą cenę niż przewidywano: Sotheby's szacowało ją wcześniej na 120 milionów dolarów, podaje "The Guardian". Nie jest to jednak cenowy rekord hiszpańskiego malarza, który należy do obrazu "Les Femmes d'Alger" ("Kobiet z Algieru") sprzedanego w 2015 roku za 179,4 mln dolarów.

"Kobieta z zegarkiem" jest więc drugim najdroższym obrazem Pabla Picassa. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 20 lat cztery inne prace Picassa sprzedały się za ponad 100 milionów dolarów.

"Kobieta z zegarkiem" Pabla Picassa przedstawia kochankę malarza Marie-Thérèse Walter

Picasso namalował "Kobietę z zegarkiem" podczas swojego burzliwego "roku cudów", kiedy przygotowywał się do swojej pierwszej retrospektywy w Paryżu w wieku 50 lat. Jego sekretny romans z Marie-Thérèse Walter, bohaterką obrazu, trwał już wtedy kilka lat.

45-letni artysta zobaczył 17-latkę przez okno Galeries Lafayette w Paryżu i z miejsca się zakochał. Romans trwał nawet podczas małżeństwa Piccasa z ukraińską baletnicą Olgą Chochłową. Walter zainspirowała wiele jego obrazów (m.in. "Femme Nue Couchee", czyli "Naga leżąca kobieta"), rysunków i rzeźb, a niektóre z nich uważane są za najważniejsze dzieła w ośmiodziesięcioletniej karierze hiszpańskiego artysty.

Portret został zakupiony w 1968 roku przez Emily Fisher Landau, która powiesiła go nad kominkiem w salonie swojego apartamentu w Nowym Jorku. Kobieta zmarła w tym roku w wieku 102 roku, a jej kolekcja sztuki mogła wypełnić kilka sporych muzeów. Fisher Landau miała w niej m.in. dzieła Marka Rothko, Franza Kline'a, Henriego Matisse'a, Georgii O'Keeffe, Pieta Mondriana czy Paula Klee i innych.

Jak informuje "The Guardian", sprzedaż dzieł Fisher Landau w środę rozpoczęła jesienny sezon aukcyjny. Szacuje się, że wielkie aukcyjne domy Sotheby's, Christie's i Phillips sprzedadzą w nim dzieła o łącznej wartości niemal 2,5 miliardów dolarów. W czwartek Christie's sprzeda m.in. obraz Claude'a Moneta z serii przedstawiającej lilii wodne, który wcześniej nie był prezentowany publiczności.

Wystawa Pabla Picassa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Warto przypomnieć, że od 12 października w Muzeum Narodowym w Warszawie można zwiedzać nową wystawę "Picasso" o półwieczu twórczości tego wielkiego artysty. – od eleganckiego klasycyzmu w latach 20. XX wieku po swobodną i surową ekspresję w ostatnich latach życia artysty.

Publiczność ma szansę obejrzeć ponad 120 prac Pabla Picassa: grafik, ceramiki i ilustracji książkowych. Większość jest prezentowana w stolicy po raz pierwszy i pochodzi z kolekcji Museo Casa Natal Picasso (Muzeum Dom Narodzin Picassa) w Maladze. Towarzyszą im wybrane dzieła artysty ze zbiorów MNW.

Ekspozycja w MNW jest realizowana z okazji 50. rocznicy śmierci artysty oraz objęcia przez Hiszpanię Prezydencji Rady Unii Europejskiej. Wystawa jest czasowa i potrwa do 14 stycznia 2024 roku.

