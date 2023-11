Na wybór współpasażerów podczas długodystansowych lotów nie mamy niestety wpływu, co często prowadzi do niekomfortowych dla nas sytuacji. Tak też było w przypadku kuzyna jednego z użytkowników Reddita, któremu przytrafiła się niecodzienna sytuacja z pasażerem, który siedział przed nim w samolocie.

Jeden z pasażerów samolotu postanowił urządzić sobie podczas lotu spa dla dłoni fot. pexels.com / Jeffry Surianto

Podróżowanie samolotem często bywa wyjątkowym doświadczeniem, łączącym ekscytację z oczekiwaniem na nowe przygody. Niestety, czasem nawet najbardziej wyczekiwany lot może zostać zepsuty przez irytujących współpasażerów, którzy nie zdają sobie sprawy z zasad podstawowej kultury i szacunku.

Jednym z najczęstszych irytujących zachowań jest nieograniczanie się w korzystaniu z przestrzeni osobistej. Pasażerowie, którzy nie szanują przestrzeni innych, potrafią zająć dodatkowe miejsce na siedzeniu, czy też ściągnąć buty, a stopy wystawić pod nos osobie siedzącej przed nimi. Niektóre zachowania sięgają dosłownie do granic absurdu.

Na jednego z takich współpasażerów trafił kuzyn jednego z użytkowników portalu Reddit. Starszy mężczyzna, który przed nim siedział, oplótł oparcie fotela dłońmi, wykonał nimi dziwny taniec, zasłaniając przy okazji ekran, na którym był odtwarzany film, a następnie zaczął skubać sobie skórki koło paznokci.

Użytkownik Reddita podzielił się nagraniem otrzymanym od kuzyna, które, choć trwa zaledwie 9 sekund, ukazuje własne, nietypowe centrum pielęgnacyjne, które starszy pan stworzył sobie w trakcie lotu.

Nagranie zdążyło zgromadzić już ponad 4000 polubień i ponad 700 komentarzy. Internauci są jednak podzieleni. Część jest oburzona zachowaniem podróżnego, a część twierdzi, że wystarczyło zwrócić mu uwagę.

Denerwujące zachowania współpasażerów w samolotach

Zachowań współpasażerów, które potrafią wywołać frustrację, jest naprawdę mnóstwo. Wszystko zależy od tego, jak duże pokłady cierpliwości w sobie mamy.

Jedną z takich czynności jest na przykład zbyt intensywne korzystanie z elektroniki. Choć używanie tabletów, smartfonów czy laptopów jest obecnie nieodłącznym elementem podróżowania, niektórzy pasażerowie zdają się nie zauważać, że dźwięk klawiszy czy głośne oglądanie filmów w ciasnej kabinie samolotu mogą być niezwykle irytujące dla innych podróżnych.

Warto również wspomnieć o pasażerach, którzy decydują się na spożywanie aromatycznych potraw w trakcie lotu. Podróż samolotem może być długa, dlatego zabieramy ze sobą często jedzenie na drogę, jednak te o intensywnym zapachu, takie jak potrawy orientalne, czy kanapki z jajkiem lub rybą, może być uciążliwe dla osób siedzących w pobliżu.

Wzięcie na pokład własnego prowiantu nie jest oczywiście zabronione, ale warto zaopatrzyć się w takie, które swoim zapachem nie będzie przeszkadzać innym w podróży.

W trakcie lotów samolotem ważne jest przede wszystkim zachowanie podstawowych zasad kultury i szacunku w wobec innych. A nawet jeśli trafi nam się najbardziej nieznośny współpasażer – spróbujmy delikatnie zwrócić mu uwagę, że jego zachowanie nam nie odpowiada. Być może nawet nie pomyślał, że to, co właśnie robi, dla innych może stanowić powód do frustracji.